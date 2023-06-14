Маркетинг: МТС предоставит бесплатную связь покупателям смартфонов

MForum.ru
14.06.2023,
Маркетологи МТС предлагают абонентам возможность бесплатной связи в обмен на покупку смартфона в рознице или интернет-магазине оператора.
Для того, чтобы воспользоваться услугой, достаточно соблюсти два условия - купить у МТС смартфон и подключить ТП «Тарифище». В зависимости от цены смартфона, можно получить 3 месяца бесплатной связи (смартфон ценой до 35 тыр.), 6 месяцев (до 80 тыр.) или 12 месяцев (свыше 80 тыр.).
Пока что предложение доступно только в Петербурге и области, но в дальнейшем в МТС могут его раскатать на все регионы присутствия.
«Наша новая программа – это часть экосистемы продуктов и услуг МТС. В первую очередь смартфон необходим для того, чтобы всегда оставаться на связи, поэтому мы разработали предложение учитывая эту потребность. Теперь наши клиенты могут бесплатно воспользоваться всеми преимуществами нашей розничной и мобильной сети», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. Любопытный ход оператора. Предложение удобно не только возможностью сэкономить, но и простотой - купил аппарат с тарифом, и на бонусный период можно забыть о необходимости платежей.
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теги: розница маркетинг МТС акции
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