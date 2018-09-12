Пресс-релизы: Купи один смартфон Nokia и получи второй в подарок в салонах Билайн

MForum.ru
12.09.2018,
12 сентября 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте акции «Смартфон Nokia в подарок!».
С 10 сентября 2018 года только в офисах продаж и интернет-магазине «Билайн» при покупке смартфона Nokia 2.1 стоимостью 7990 руб. и приобретении двух SIM-карт с предоплаченными пакетами услуг связи на 3 месяца тарифного плана «ВСЁмоё 2» клиент получает смартфон Nokia 1 в подарок.
Акция действует с 10.09.2018 по 31.10.2018, клиент получает в подарок смартфон Nokia 1 при покупке смартфона Nokia 2.1 и двух предоплаченных пакетов услуг связи по ТП «ВCЁмоё 2» на 3 мес. – от 2 730 до 4 200, полная стоимость комплекта – от 10 720 руб. до 12 190 руб. в зависимости от филиала подключения (кроме Респ. Крым и г. Севастополь). Стоимость смартфонов не в составе комплекта: Nokia 1 – 5 990 руб., Nokia 2.1 – 7 990 рублей. Акция действительна для новых клиентов и не суммируется с другими акциями и предложениями. Количество оборудования ограничено. Организатор акции: ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Подробнее об акции, правилах, сроках и месте ее проведения на beeline.ru.
Смартфоны Nokia 2.1 и Nokia 1 можно приобрести только в салонах и интернет-магазине «Билайн», а также в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru
Смартфон Nokia 2.1 поставляется с предустановленной ОС Android Oreo™ (версия Go), созданной для смартфонов с оперативной памятью 1 Гб и меньше, и обеспечивающей лучший опыт использования Android при потреблении меньшего объема данных.
Смартфон Nokia 2.1 оснащен аккумулятором емкостью 4000 мА-ч, которого хватает на два дня активного использования, а также HD экраном размером 5,5 дюйма и фронтальными стерео-динамиками. Обновленный чипсет Qualcomm™ Snapdragon® 425 повышенной производительности обеспечивает плавное и быстрое переключение между приложениями. Смартфон оснащен двумя камерами: основной - 8 Мп и фронтальной - 5 Мп.
Смартфон, который вы получаете в подарок - Nokia 1, под управлением чистой, обновляемой, безопасной Android Oreo™ (версия Go). Смартфон оснащен 4,5-дюймовым дисплеем, 4х ядерным процессором MediaTek MT6737M и 1Гб оперативной памяти, что обеспечивает плавную работу и быстрый отклик. Приятный бонус - популярные сменные панели Xpress-on разнообразных ярких цветов позволят вам при желании быстро менять облик смартфона.
В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Кроме того, звонки внутри тарифной линейки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.
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теги: Вымпелком Билайн телеком акции розница Nokia
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