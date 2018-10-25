Пресс-релизы: Билайн предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене

MForum.ru
25.10.2018,
24 октября 2018 года, Москва - ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о старте акции «Смартфон Huawei с пакетом услуг связи в кредит без переплат».
С 22 октября 2018 года в офисах продаж и интернет магазине Билайн можно приобрести смартфоны Huawei по специальной цене. Для этого достаточно выбрать понравившуюся модель смартфона и решить, каким образом будет совершена покупка: в комплекте с услугами связи и по выгодной цене, в кредит и без переплаты или за полную стоимость.
По условиям акции, приобретая смартфон по специальной цене вместе с услугами связи, покупатель оплачивает полную стоимость тарифа «ВСЁмоё3» сроком на 6 месяцев или «ВСЁмоё2» сроком на 2 месяца в зависимости от выбранной модели. Пакет услуг связи предоставляется в подарок за счет скидки на смартфон в размере стоимости оплаченных им услуг связи.
Например, чтобы приобрести новый Huawei Mate 20 lite по выгодной цене, - всего за 633 рубля в месяц, клиенту необходимо подключиться к тарифу «ВСЕмое3» и оплатить 6 месяцев услуг связи.
Новый смартфон Huawei Mate 20 lite является одной из флагманских моделей, оснащен двойной основной камерой 20 МП + 2 МП и двойной фронтальной камерой 24 МП + 2 МП с искусственным интеллектом, что позволяет сделать фотографии более выразительными и яркими. Искусственный интеллект распознает сценарии съемки из 22 категорий и оптимизирует настройки камеры, чтобы фотографии пользователей выглядели как профессиональные. Флагманский процессор HUAWEI Kirin 710 с технологическим процессом 12нм обеспечивает плавную работу системы, оптимизирует энергопотребление и предоставляет полное погружение в игры. Благодаря процессорам ISP и DSP повышается эффективность работы камеры.
В тарифах «ВСЁмоё!» абоненты могут сами решать сколько минут, гигабайт и SMS им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Кроме того, звонки внутри тарифной линейки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. Переход на новые тарифы «ВСЁмоё!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.
Акция действует с 22.10.2018 по 28.11.2018 только в офисах продаж Билайн.
Подробнее об акции, правилах, сроках и месте ее проведения на beeline.ru.
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: акции розница Билайн ВымпелКом
+ +
Публикации по теме:
12.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Купи один смартфон Nokia и получи второй в подарок в салонах Билайн / MForum.ru
06.08. [Новости компаний] Конспекты: Финансовые и операционные результаты Билайн в 2q2018 - Василь Лацанич / MForum.ru
16.07. [Новости компаний] Пресс-релизы: Новые смартфоны Nokia 1 и Nokia 2.1 только в «Билайн» / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Конспекты: Марек Слачик, Билайн и обновление розницы / MForum.ru
16.02. [Новости компаний] Розница: Что дарили и смотрели клиенты «Билайн» в День влюбленных / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A6s — первый смартфон Galaxy от ODM-производителя / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga Z1 и Eluga Z1 Pro – смартфоны с емкими АКБ / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: BlackBerry KEY2 появился в России / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Black Shark Helo — игровой смартфон с 10 Гб ОЗУ / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен блокчейн смартфон HTC Exodus 1 / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium Limited Edition появился в России / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Honor Magiс 2 с Kirin 980 и 8 Гб ОЗУ замечен в TENAA / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 4 получит Kirin 980, поддержку 5G и аккумулятор 4100 мАч / MForum.ru
20.10. [Новинки] Пятое поколение: Смартфоны 5G - в Xiaomy не собираются ждать 2019 года / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru
16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru