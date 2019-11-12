Телеком: Розница: Билайн предлагает скидки на смартфоны Honor - до 8 тысяч рублей

MForum.ru
12.11.2019,
Новая акция Билайн в рознице компании по всей России (кроме Крыма) - скидки до 8000 руб. при покупке смартфонов Honor (бренд Huawei).
В акции участвует 12 моделей, включая новинки Honor 9X и Honor 9X Premium. Некоторые модели можно приобрести не только с учетом скидки, но и в комплекте с тарифом Анлим или Первые гиги на 6 месяцев в рамках программы Trade-in (при сдаче аппарата устаревшей модели).
Скидка в этом случае будет рассчитана как сумма акционной скидки до 8 тыс.рублей и выкупной стоимость акционного оборудования. Размер акционной скидки зависит от выбранной для покупки модели и объема памяти устройства. Акция продлится до 8 декабря 2019 года.
Более подробно об условиях акции и программы Trade-in можно узнать по ссылке: moskva.beeline.ru .
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теги: телеком Билайн ВымпелКом акции розница
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