Телеком: Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на покупках смартфонов

MForum.ru
11.09.2019,
Билайн помог покупателям сэкономить около 200 млн рублей за один месяц - это результат запуска программы Trade-in, позволяющей желающим покупать новые смартфоны со скидкой, в обмен на устаревшие или с небольшими дефектами.
В июле Билайн обновил условия программы, теперь в магазинах принимают ненужные или пришедшие в негодность смартфоны, планшеты, телефоны и модемы. Сдавать можно технику любых производителей и в любом состоянии - разбитые, нерабочие, с потертостями, царапинами и поврежденным экраном.
По данным Билайн.Аналитика, после запуска программы на новых условиях, посетители сэкономили на покупке около 200 млн рублей. При этом в июле каждый из участников сэкономил на покупке нового смартфона от 20 до 50%.
Чаще пользовались программой в Центральном регионе (20% продаж), в Московском регионе на продажи в режиме trade-in пришлось 14% продаж, в порядке убывания далее следуют Южный, Восточный и Западный регионы.
Сдавали, в основном, устаревшую технику, прежде всего, девайсы 2G/3G. Полученную скидку чаще всего использовали для покупки смартфонов Samsung, в частности, в среднем каждый третий участник приобретал модели Samsung Galaxy с поддержкой 4G, ценой от 13 тысяч и выше. В Топ-3 покупок вошли также "китайцы" Huawei и Honor.
В ходе акции Билайн расширил ассортимент моделей Samsung Galaxy и увеличил размер скидки до 13 тысяч рублей. С 10 сентября в акции участвуют 9 моделей смартфонов, в частности, Samsung Galaxy A30, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy S10e и Samsung Galaxy S10+.
Подробнее об условиях акции и ее географии можно узнать по адресу: http://beel.ink/ti-s .
Источник: пресс-релиз компании.
Пресс-релизы операторов "большой четверки" в сентябре 2019.
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теги: телеком Билайн пресс-релизы акции розница ритейл
© Алексей Бойко,
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