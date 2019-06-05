Телеком: Билайн обещает возврат 5 000 рублей на бонусный счет покупателям смартфонов Apple

Билайн предлагает покупающим смартфоны Apple получить возврат на сумму 5 тысяч бонусных рублей на счет покупателя. Достаточно быть участником бонусной программы "Безумные дни". Покупать смартфоны можно в интернет-магазине оператора или в его рознице по всей России. В Крыму предложение компании не действует.

Акция распространяется на покупки таких моделей, как iPhone 8, 8 Plus, X, XR, XS, XS Max. Кэшбэк начисляется за покупку любой из этих моделей на счет покупателя в программе "Безумные дни". Потратить начисленные деньги следует за 30 дней с момента начисления.

По данным компании в бонусной программе, которая стартовала в начале 2019 года, ее участниками стали порядка 300 тысяч человек. Начислено уже более 377 млн рублей, большую их часть участники уже потратили на аксессуары, смартфоны, планшеты и другие устройства.

Подключиться к программе можно здесь: http://beel.ink/crazy/ или в рознице компании.

Акция с кэшбэком при покупке Apple iPhone действует с 22.05.2019 по 30.06.2019. Количество смартфонов Apple в магазинах компании ограничено.