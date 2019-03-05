Телеком: Билайн предлагает участникам бонусной программы "Безумные дни" cashback до 100%

MForum.ru
05.03.2019,
ВымпелКом предлагает участникам бонусной программы "Безумные дни" получить cashback до 100% за покупку аксессуаров. Для этого достаточно купить два или более аксессуара в одном чеке с 5 по 12 марта. За покупку одного аксессуара будет начислено 25%, 50% или 100% в зависимости от его цены.
В период списания с 13.03.19 по 31.03.19 начисленные по акции бонусные рубли можно использовать для покупки смартфонов, планшетов, аксессуаров, модемов и других гаджетов.
Пресс-релиз компании ВымпелКом
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теги: телеком розница акции ВымпелКом Билайн
© Алексей Бойко,
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