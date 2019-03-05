Телеком: Билайн предлагает участникам бонусной программы "Безумные дни" cashback до 100%

MForum.ru

Телеком: Билайн предлагает участникам бонусной программы "Безумные дни" cashback до 100%

05.03.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

ВымпелКом предлагает участникам бонусной программы "Безумные дни" получить cashback до 100% за покупку аксессуаров. Для этого достаточно купить два или более аксессуара в одном чеке с 5 по 12 марта. За покупку одного аксессуара будет начислено 25%, 50% или 100% в зависимости от его цены. 

Билайн

В период списания с 13.03.19 по 31.03.19 начисленные по акции бонусные рубли можно использовать для покупки смартфонов, планшетов, аксессуаров, модемов и других гаджетов.

Пресс-релиз компании ВымпелКом

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62 

теги: телеком розница акции ВымпелКом Билайн

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

25.12. [Новости компаний] Телеком: Смартфоны в кредит - тренд 2018 на примере Билайн / MForum.ru

14.12. [Новости компаний] Конспекты. Телеком: “Билайн и кофе”. Итоги развития розницы Билайн в 2018 году / MForum.ru

11.12. [Новости компаний] Телеком: Телеком расшаривает площади для кофеен / MForum.ru

20.11. [Краткие новости] Пресс-релизы: Черная пятница в Билайн: скидки и кэшбэк на девайсы до 90% / MForum.ru

16.11. [Краткие новости] Пресс-релизы: «Безумные дни» в Билайн: скидки для абонентов всех операторов / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 12:23 colleen Тема: FAQ: Как выбрать телефон. Муки выбора. Приоритеты. Что важно, а что нет. Удачный выбор и как он ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11)
на какие параметры следует обратить внимание, если нужен смартфон для игры?
Вчера 12:18 colleen Тема: Samsung A50 или Huawei P20 pro?
я всегда за самсунг!
03.03.2019 16:38 kvs Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Дайте пожалуйста код для разблокировки сети на телефон билайн А105. id 232X-2ABGRU2. imei 865008019718003
03.03.2019 15:37 Kettler Тема: Анонсы: Яндекс.Телефон теперь за 13 990 рублей (20.02.2019)
хороший телефончик который можно подстроить под себя . Завел себе раз аккаунт яндекс и используешь его во всех сервисах и приложениях. Яндекс делает мою жизнь проще :)
03.03.2019 00:31 colleen Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8)
нас в послелний визит бросили посреди разговора, когда другой покупатель заинтересовался айфоном, стали ему уделять внимание, про нас забыли. если там не будет дешевле, пойду в другое место. ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

05.03. [Новинки] Анонсы: Realme получил Helio P70 и емкий аккумулятор / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла спецификации Samsung Galaxy A60 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Vivo представила первый смартфон суббренда IQOO / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 7 Pro — сенсор Sony и чипсет Snapdragon 675 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Blackview Max 1 с лазерным проектором оценен в $400 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Слухи: Сегмент бюджетных смартфонов пополнит Huawei Y6 Prime 2019 / MForum.ru

28.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10 / MForum.ru

28.02. [Новинки] MWC 2019: Модульный смартфон Doogee S90 получил поддержку 5G / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2019: Lenovo Tab V7 – недорогой смартфон с большим экраном / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2019: ZTE Blade V10 оснастили 32 Мп камерой Smart Selfie / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2019: ZTE Nubia α (Alpha) — смарт-часы с функционалом смартфона / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2019: Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50 представлены официально / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3 / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Huawei Mate X — ответ на Samsung Galaxy Fold / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 9 PureView – новый фотофлагман c пента-камерой / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 3.2 и Nokia 4.2 — недорогие смартфоны с U-образным вырезом экрана / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 1 Plus — обновление для бюджетного сегмента / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 210 – очередное обновление «звонилок» Nokia / MForum.ru

24.02. [Новинки] MWC2019: Xiaomi показала смартфон 5G / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: