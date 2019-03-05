Телеком: Билайн предлагает участникам бонусной программы "Безумные дни" cashback до 100%

05.03.2019, MForum.ru

ВымпелКом предлагает участникам бонусной программы "Безумные дни" получить cashback до 100% за покупку аксессуаров. Для этого достаточно купить два или более аксессуара в одном чеке с 5 по 12 марта. За покупку одного аксессуара будет начислено 25%, 50% или 100% в зависимости от его цены.

В период списания с 13.03.19 по 31.03.19 начисленные по акции бонусные рубли можно использовать для покупки смартфонов, планшетов, аксессуаров, модемов и других гаджетов.

Пресс-релиз компании ВымпелКом

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: телеком розница акции ВымпелКом Билайн