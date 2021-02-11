Кадры: Светлана Кирсанова возглавит розничный бизнес Билайн

MForum.ru

Кадры: Светлана Кирсанова возглавит розничный бизнес Билайн

11.02.2021, MForum.ru

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Светлана Кирсанова возглавит розницу Билайн в должности исполнительного вице-президента по розничному бизнесу. Еще один специалист с большим опытом работы в банковской сфере попробует приложить свои навыки к телекому.

На позиции руководителя розничного бизнеса Светлана будет отвечать за реализацию коммерческой стратегии компании на массовом рынке, дистрибуцию, цифровую трансформацию продуктов и каналов, стратегические проекты. В ее управлении будут находиться все подразделения маркетинга, бренда, продаж и обслуживания на массовом рынке.

Рапортовать Светлана будут гендиректору Александру Торбахову, также она войдет в состав правления компании.

Генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Александр Торбахов: «Перед компанией стоит задача трансформации клиентского опыта в части внедрения новых, более персонализированных продуктов, полноценного омниканального обслуживания, цифровизации контактов с клиентами и партнерами. Высокая экспертиза Светланы отвечает этим задачам».

В последние 7 лет Светлана Кирсанова занимала различные руководящие должности в Сбербанке - от главы Транзакционного бизнеса в Сбербанке до зам.председателя правления банка и члена правления.

Биографическая справка

Светлана Кирсанова присоединилась к команде Билайн в феврале 2021 года в должности исполнительного вице-президента по розничному бизнесу. До прихода в Билайн Светлана на протяжении 7 лет занимала различные руководящие должности в Сбербанке, пройдя путь от управляющего директора развития отношений с клиентами и вторичных продаж до заместителя председателя правления Сбербанка, члена правления и руководителя блока «Розничный бизнес».

Ранее Светлана занимала руководящую должность в департаменте эквайринга банка «Русский Стандарт», а до этого работала в ряде кредитных организаций, среди которых Кредит Европа Банк, Дексиа Банк, Нордеа Банк, Ситибанк.

Светлана окончила Российский государственный социальный университет по специальности «Финансы и кредит», получила степень Executive MBA в London Business School, прошла множественные курсы повышения квалификации в MIT и Stanford.

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теги: телеком кадры назначения Светлана Кирсанова Билайн Вымпелком розница

© Алексей Бойко, MForum.ru

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