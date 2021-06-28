Кадры: Александр Писаренко назначен вице-президентом Билайн по дистрибуции

28.06.2021, MForum.ru

На позиции вице-президента Вымпелком по дистрибуции Александр Писаренко с 9 июня 2021 года отвечает за поддержку и развитие всех каналов продаж: собственной розницы компании, мультибренда, франчайзинга и альтернативных каналов.

У Александра нет опыта работы в телекоме, но розничным рынком он занимался - в структуре Магнита (ЗАО Тандер) - более 10 лет, включая 4 года в должности руководителя сети и члена Правления. С 2012 года занимал должность зам.директора департамента организации розничного обслуживания и продаж Сбербанка, а также работал советником зампреда Правления ПАО "Сбербанк".

Рапортовать Александр будет исполнительному вице-президенту по розничному бизнесу Светлане Кирсановой.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу:

«Перед розничной сетью Билайн стоят амбициозные планы по модернизации. Мы рады приветствовать в нашей команде такого сильного профессионала, как Александр Писаренко, который поможет нам на пути больших перемен. Мы убеждены, что его уникальный опыт и глубокое знание специфики регионов помогут нам в достижении наших целей».

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