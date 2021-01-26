Розница: Незадолго перед Новым годом молодежь в России массово обзаводилась смартфонами

26.01.2021, MForum.ru

Об этом сообщает Билайн. По данным проекта Билайн.Аналитика, в последние 10 дней 2020 года количество клиентов со смартфонами на ОС Android выросло на сотни тысяч. Абсолютное большинство из новых клиентов - люди в возрасте до 25 лет (91% от зарегистрированных в сети Билайн в конце декабря 2020 года). Среди новых клиентов, принадлежащих к поколению зумеров, 60% смартфонов используют мужчины и 40% - женщины.

Для этой группы клиентов основным каналом покупки гаджетов является интернет. Часть покупок была сделана через интернет-магазин оператора Билайн - объем продаж через него в декабре 2020 года оказался в 2.2 раза больше, чем в декабре 2019 года. Кроме того, для этих клиентов в 4q2020 оператор запустил конструктор бессрочиых пакетов интернета, минут и SMS.

Поскольку для все большего числа людей качество опыта при пользовании мобильным интернетом становится основным мерилом качества услуг, выбор покупателей все чаще склоняется к сравнительно дорогим моделям. В частности, в декабре 2020 года в рознице Билайн покупатели приобрели в 2.5 раза больше смартфонов дороже 30 тысяч рублей, чем годом ранее. Доля таких аппаратов в общем объеме продаж выросла в 3 раза. Самыми популярными остаются модели стоимостью до 15 тысяч рублей.

Заметно улучшились за прошедший год и аппараты - объем памяти у популярных моделей вырос в среднем на 42%, примерно на столько же вырос и средний трафик LTE. А в 4q2020 трафик вырос уже на 60% к 4q2019. Цифры показывают, что клиенты Билайн используют все больше мобильного интернета, в частности, смотрят на мобильных устройствах видео в HD, причем с каждым годом прирастает средняя диагональ экрана. В частности, у лидеров продаж диагональ экрана выросла в среднем на 6%, а мощность процессора - на 7%.

---

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком Билайн ВымпелКом розница