Розница: Незадолго перед Новым годом молодежь в России массово обзаводилась смартфонами

MForum.ru

Розница: Незадолго перед Новым годом молодежь в России массово обзаводилась смартфонами

26.01.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Об этом сообщает Билайн. По данным проекта Билайн.Аналитика, в последние 10 дней 2020 года количество клиентов со смартфонами на ОС Android выросло на сотни тысяч. Абсолютное большинство из новых клиентов - люди в возрасте до 25 лет (91% от зарегистрированных в сети Билайн в конце декабря 2020 года). Среди новых клиентов, принадлежащих к поколению зумеров, 60% смартфонов используют мужчины и 40% - женщины.

Для этой группы клиентов основным каналом покупки гаджетов является интернет. Часть покупок была сделана через интернет-магазин оператора Билайн - объем продаж через него в декабре 2020 года оказался в 2.2 раза больше, чем в декабре 2019 года. Кроме того, для этих клиентов в 4q2020 оператор запустил конструктор бессрочиых пакетов интернета, минут и SMS.

Поскольку для все большего числа людей качество опыта при пользовании мобильным интернетом становится основным мерилом качества услуг, выбор покупателей все чаще склоняется к сравнительно дорогим моделям. В частности, в декабре 2020 года в рознице Билайн покупатели приобрели в 2.5 раза больше смартфонов дороже 30 тысяч рублей, чем годом ранее. Доля таких аппаратов в общем объеме продаж выросла в 3 раза. Самыми популярными остаются модели стоимостью до 15 тысяч рублей.

Заметно улучшились за прошедший год и аппараты - объем памяти у популярных моделей вырос в среднем на 42%, примерно на столько же вырос и средний трафик LTE. А в 4q2020 трафик вырос уже на 60% к 4q2019. Цифры показывают, что клиенты Билайн используют все больше мобильного интернета, в частности, смотрят на мобильных устройствах видео в HD, причем с каждым годом прирастает средняя диагональ экрана. В частности, у лидеров продаж диагональ экрана выросла в среднем на 6%, а мощность процессора - на 7%.

---

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком Билайн ВымпелКом розница 

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

13.01. [Новости компаний] Онлайн розница: Билайн осваивает маркетплейсы - goods.ru / MForum.ru

09.12. [Новости компаний]  Акции: Билайн предлагает Samsung Galaxy A51 за 399 рублей в месяц и другие скидки / MForum.ru

10.09. [Новости компаний] Розница: МегаФон открыл большой Experience Store в московском ТЦ Columbus / MForum.ru

07.09. [Новости компаний] Розница: Розница становится ближе - покупку из магазина Билайн можно будет забрать в Пятерочке / MForum.ru

27.08. [Новости компаний] eSIM: eSIM наступают - Билайн расширяет географию подключений / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

24.01.2021 14:55 ABloud Тема: Еврейская АО (04.12.2007)
По последним данным самого популярного приложения для измерения скорости мобильного интернета – Speedtest международной компании Ookla, средняя скорость 4G МегаФона в ЕАО составляет 28,58 Мбит/с.
24.01.2021 14:54 ABloud Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
По последним данным приложения для измерения скорости мобильного интернета – Speedtest международной компании Ookla, средняя скорость 4G МегаФона в Хабаровском крае составляет 32,98 Мбит/с.
24.01.2021 11:34 ABloud Тема: 5G: В Китае уже сотни миллионов абонентов 5G. Достоверны ли цифры? (21.01.2021)
20.01.2021 17:18 logiclike Тема: LogicLike: Логические игры, задачи и головоломки
В новой версии приложения доступны новые задания! Скачивайте и тренируйте мозг!
17.01.2021 07:18 Nilufar Issaeeva8 Тема: Участники российского рынка производителей RFID (09.01.2018)
Добрый день участники форума, у кого я могу заказать RFID наклейки со средней частотой 330 350 КГц, форма антенны: спираль, размер 5 х 5 см , необходимо доставка в Ташкент Заранее благодарю

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

26.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BL8000 – защищенный смартфон на Dimensity 1200 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Бюджетный 5G-смартфон Oppo A55 представлен официально / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: 5G-смартфон за 999 юаней? / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Honor V40 представлен официально / MForum.ru

21.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20G получил Helio G80 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

20.01. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 1100 представлены официально / MForum.ru

20.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Realme X9 Pro / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y31 c Snapdragon 662, 48 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Huawei P50 Pro и P50 Pro+ / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Realme C20 / MForum.ru

18.01. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов, которые получат Xiaomi MIUI 12.5 / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21 Ultra – новый флагман Samsung / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 21 Pro представлен официально / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Представлены беспроводные наушники Meizu Pop Pro / MForum.ru

13.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC Desire 21 Pro / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Moto One 5G Ace представлен официально / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A32 замечен на рендерах / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: