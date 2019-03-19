Телеком: Билайн предлагает скидки на аппараты Huawei за подключения

MForum.ru

Телеком: Билайн предлагает скидки на аппараты Huawei за подключения

19.03.2019, MForum.ru

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Билайн предлагает новый Huawei P smart за 9990 руб. при условии подключения к тарифу ВСЁмое сроком на 1 год. 

Акции

Акционные предложения действуют и на ряд других моделей Huawei (Mate 20, Huawei Nova 3, Huawei Y7 2019 и Huawei Y6 2019) при условии покупки их в комплекте с подключениями на тарифы ВСЁмоё сроком на 3, 6 и 12 месяцев. Размер скидки зависит от выбранной модели и пакета услуг, а также от филиала подключения.

Акция продлится до 21 апреля 2019 года. Пресс-релиз компании ВымпелКом

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теги: телеком розница ВымпелКом акции Huawei

© Алексей Бойко, MForum.ru

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