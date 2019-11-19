Телеком: Акции: Черная пятница в Билайн - скидки до 90%

MForum.ru

Телеком: Акции: Черная пятница в Билайн - скидки до 90%

19.11.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Билайн объявляет о старте акции "Черная пятница" в розничных магазинах России в интернет-магазине.

Черная пятница в Билайн - скидки до 90%

С 18 ноября по 1 декабря 2019 года для всех посетителей салонов и интернет-магазина Билайн действуют скидки до 90% более, чем на 6 тысяч товаров. В акции задействованы смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, детские часы, акустические колонки и аксессуары.

Смартфоны Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 7 и Xiaomi Mi 9 Lite можно приобрести со скидкой до 30%. Смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными товарами - со скидкой до 18 000 рублей.

Скидки предлагаются не только на гаджеты, но и, например, на мультиплатформенный сервис Билайн ТВ и на Домашний интернет. Например, можно купить годовой доступ к пакету Стартовый со скидкой 50%, полугодовую подписку на AMEDIATEKA со скидкой 70% или доступ к пакетам «Стартовый» и «Кино» на 12 месяцев со скидкой 50%. Скидки распространяются также и на высокоскоростной Домашний интернет. Так, годовой пакет интернета для домашнего использования доступен со скидкой 20%, на полгода – 15%.

Количество устройств, участвующих в акции, ограничено.

Подробности можно найти на сайте Билайн.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: телеком Билайн ВымпелКом акции распродажи розница скидки

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

12.11. [Новости компаний] Телеком: Розница: Билайн предлагает скидки на смартфоны Honor - до 8 тысяч рублей / MForum.ru

11.09. [Новости компаний] Телеком: Билайн помог покупателям сэкономить в июле около 200 млн рублей на покупках смартфонов / MForum.ru

17.06. [Новости компаний] Телеком: Конспекты. Билайн расширяет акцию "Гиги за..." - теперь и за "мозги" / MForum.ru

05.06. [Новости компаний] Телеком: Билайн обещает возврат 5 000 рублей на бонусный счет покупателям смартфонов Apple / MForum.ru

19.03. [Новости компаний] Телеком: Билайн предлагает скидки на аппараты Huawei за подключения / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

19.11.2019 17:38 * От: ABloud

Черная пятница в Билайн: скидки до 90%

19 ноября 2019 года, Москва, пресс-релиз, через MForum.ru – Билайн объявляет о старте акции «Черная пятница» в розничных магазинах и интернет-магазине по всей России.

Черная пятница в Билайн - скидки до 90%

С 18 ноября по 1 декабря 2019 года для всех посетителей магазинов и интернет-магазина Билайн действуют скидки до 90% на более чем 6 000 товаров. В распродаже участвуют смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, детские часы, акустические колонки и различные аксессуары. Например, приобрести смартфоны Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 7 и Xiaomi Mi 9 Lite можно со скидкой до 30%. А смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными товарами со скидкой до 18 000 рублей.

Серия специальных предложений действует также на мультиплатформенный сервис Билайн ТВ и Домашний интернет. Поклонники ТВ могут заранее купить годовой доступ к пакету «Стартовый» со скидкой 50%, полугодовую подписку на AMEDIATEKA со скидкой 70% или доступ к пакетам «Стартовый» и «Кино» на 12 месяцев со скидкой 50%. Скидки распространяются также и на высокоскоростной Домашний интернет. Так, годовой пакет интернета для домашнего использования доступен со скидкой 20%, на полгода – 15%.

Количество устройств, участвующих в акции, ограничено.

Более подробная информация об акции на moskva.beeline.ru

(*1) Акция «Черная пятница» действует с 18.11.2019 по 01.12.2019. Размер скидки зависит от модели приобретаемого товара и распространяется на ограниченные категории товаров. Количество товаров ограничено. Подробности уточняйте у продавцов или на beeline.ru.

(2*) Акция с Билайн ТВ доступна для физических лиц - абонентов мобильной связи Билайн и других операторов связи во всех регионах России, кроме Республики Крым и г. Севастополь. Акция недоступна для абонентов тарифов Домашнего интернета, ТВ и ТП «Всё в одном» при регистрации по номеру договора и номеру телефона, а также для пользователей Домашнего Цифрового Телевидения Билайн. По окончании срока действия промокода (6 месяцев) услуга доступа подписка на «AMEDIATEKA» будет предоставляться по полной стоимости (599 рублей в месяц). Доступ к пакету «Стартовый» по истечении 12 месяцев, будет предоставляться по полной стоимости (150 рублей в месяц). Стоимость покупки ТВ-приставки – 3990 рублей.

Приобретенный по условиям акции промокод можно активировать 1 раз в приложении Билайн ТВ (12+).

(3*) Акция с Домашним интернетом действует в период с 14.11.2019 г. по 14.02.2020 г. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключить опцию «Полугодовой контракт» или «Годовой контакт», а далее внесли единоразовый платеж на общую сумму за вычетом скидки в соответствии с выбранным периодом. По окончании срока действия Опции услуги продолжат предоставляться по стандартным тарифам, действующим на момент подключения тарифного плана.

Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции в одностороннем порядке предварительно информируя на beeline.ru.

Ответить · Цитировать · Вставить имя · Редактировать · Ответить лично · Пожаловаться
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 02:15 ABloud Тема: Принтеры этикеток (18.10.2019)
Zebra ZT411, принтер этикеток с сенсорным дисплеем с диагональю 4" и разрешением до 600 точек на дюйм. При ширине этикеток в 4", скорость печати - до 14" в секунду. Позволяет добавлять RFID-модули ...
Сегодня 01:43 ABloud Тема: Tele2 Россия (15.05.2012) (Страницы: 1 2 3 4)
Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые карты Москва, пресс-релиз, через MForum.ru – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве с платежной системой Mastercard и ...
Сегодня 01:33 ABloud Тема: Ростовская область (04.12.2007)
Правительство Ростовской области и компания ТрансТелеКом подписали соглашение о сотрудничестве Москва, Россия, пресс-релиз, через MForum.ru – 19 ноября 2019 – Правительство Ростовской области и АО ...
Сегодня 01:27 ABloud Тема: Кто где в 5G. Зарубежные операторы (19.10.2019)
Nokia анонсировала свою 50-ю сделку в области 5G, но вендор по-прежнему отстает и от Nokia, и от Ericsson Nokia выбрана одним из поставщиков решений 5G для компании Spark, Новая Зеландия. Решения ...
Сегодня 01:21 ABloud Тема: Вендоры решений 5G (20.10.2019)
Nokia анонсировала свою 50-ю сделку в области 5G, но вендор по-прежнему отстает и от Nokia, и от Ericsson Nokia выбрана одним из поставщиков решений 5G для компании Spark, Новая Зеландия. Решения ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo S1 Pro c 48 Мп камерой / MForum.ru

19.11. [Новинки] Слухи: Готовится к релизу Samsung Galaxy S10 Lite / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: Samsung W20 5G – раскладушка в стиле Galaxy Fold для рынка Азии / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V17 появится в России / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Blackview A80 Pro – бюджетный смартфон с quad-камерой / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: Motorola Razr возродился с гибким экраном Flex View / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 19s с тройной камерой представлен официально / MForum.ru

14.11. [Новинки] Слухи: Realme 5s с 48 Мп камерой анонсируют 20 ноября / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Honor 20S появился в России / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: Oppo Reno3 может получить экран 90 Гц, поддержку 5G-соединение и 64 Мп камеру / MForum.ru

12.11. [Новинки] Компоненты: Появились подробности о Snapdragon 865 / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Gigaset GS290 / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A появились в России / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Blade A7 Prime и Blade 10 Prime / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Y9s с чипсетом Kirin 710 появился на сайте производителя / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Наушники Honor Sport Pro появились в России / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Sony Xperia 5 / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch представлены официально / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 Pro получил пентакамеру 108 Мп / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone II появился в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: