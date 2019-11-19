Телеком: Акции: Черная пятница в Билайн - скидки до 90%

MForum.ru
19.11.2019,
Билайн объявляет о старте акции "Черная пятница" в розничных магазинах России в интернет-магазине.
С 18 ноября по 1 декабря 2019 года для всех посетителей салонов и интернет-магазина Билайн действуют скидки до 90% более, чем на 6 тысяч товаров. В акции задействованы смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, детские часы, акустические колонки и аксессуары.
Смартфоны Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 7 и Xiaomi Mi 9 Lite можно приобрести со скидкой до 30%. Смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными товарами - со скидкой до 18 000 рублей.
Скидки предлагаются не только на гаджеты, но и, например, на мультиплатформенный сервис Билайн ТВ и на Домашний интернет. Например, можно купить годовой доступ к пакету Стартовый со скидкой 50%, полугодовую подписку на AMEDIATEKA со скидкой 70% или доступ к пакетам «Стартовый» и «Кино» на 12 месяцев со скидкой 50%. Скидки распространяются также и на высокоскоростной Домашний интернет. Так, годовой пакет интернета для домашнего использования доступен со скидкой 20%, на полгода – 15%.
Количество устройств, участвующих в акции, ограничено.
Подробности можно найти на сайте Билайн.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом акции распродажи розница скидки
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Черная пятница в Билайн: скидки до 90%
19 ноября 2019 года, Москва, пресс-релиз, через MForum.ru – Билайн объявляет о старте акции «Черная пятница» в розничных магазинах и интернет-магазине по всей России.
С 18 ноября по 1 декабря 2019 года для всех посетителей магазинов и интернет-магазина Билайн действуют скидки до 90% на более чем 6 000 товаров. В распродаже участвуют смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, детские часы, акустические колонки и различные аксессуары. Например, приобрести смартфоны Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 7 и Xiaomi Mi 9 Lite можно со скидкой до 30%. А смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными товарами со скидкой до 18 000 рублей.
Серия специальных предложений действует также на мультиплатформенный сервис Билайн ТВ и Домашний интернет. Поклонники ТВ могут заранее купить годовой доступ к пакету «Стартовый» со скидкой 50%, полугодовую подписку на AMEDIATEKA со скидкой 70% или доступ к пакетам «Стартовый» и «Кино» на 12 месяцев со скидкой 50%. Скидки распространяются также и на высокоскоростной Домашний интернет. Так, годовой пакет интернета для домашнего использования доступен со скидкой 20%, на полгода – 15%.
Количество устройств, участвующих в акции, ограничено.
Более подробная информация об акции на
(*1) Акция «Черная пятница» действует с 18.11.2019 по 01.12.2019. Размер скидки зависит от модели приобретаемого товара и распространяется на ограниченные категории товаров. Количество товаров ограничено. Подробности уточняйте у продавцов или на beeline.ru.
(2*) Акция с Билайн ТВ доступна для физических лиц - абонентов мобильной связи Билайн и других операторов связи во всех регионах России, кроме Республики Крым и г. Севастополь. Акция недоступна для абонентов тарифов Домашнего интернета, ТВ и ТП «Всё в одном» при регистрации по номеру договора и номеру телефона, а также для пользователей Домашнего Цифрового Телевидения Билайн. По окончании срока действия промокода (6 месяцев) услуга доступа подписка на «AMEDIATEKA» будет предоставляться по полной стоимости (599 рублей в месяц). Доступ к пакету «Стартовый» по истечении 12 месяцев, будет предоставляться по полной стоимости (150 рублей в месяц). Стоимость покупки ТВ-приставки – 3990 рублей.
Приобретенный по условиям акции промокод можно активировать 1 раз в приложении Билайн ТВ (12+).
(3*) Акция с Домашним интернетом действует в период с 14.11.2019 г. по 14.02.2020 г. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключить опцию «Полугодовой контракт» или «Годовой контакт», а далее внесли единоразовый платеж на общую сумму за вычетом скидки в соответствии с выбранным периодом. По окончании срока действия Опции услуги продолжат предоставляться по стандартным тарифам, действующим на момент подключения тарифного плана.
Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции в одностороннем порядке предварительно информируя на beeline.ru.
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