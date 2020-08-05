Акции: Безлимитный интернет в Крыму для абонентов Билайн

MForum.ru
05.08.2020,
Если вы пользуетесь подходящим под условия акции билайновским тарифом линейки "Близкие люди" или тарифом "Всё за 1800 + роуминг", то сможете при поездках по России пользоваться безлимитным мобильным интернетом без дополнительных трат даже в ситуациях, когда ваш девайс зарегистрировался в сети другого оператора. Это касается и поездок в Крым.
Акция действует с 30 июля по 30 сентября 2020 года. Правила акции действуют на пользователей тарифов "Близкие люди 2" и выше (для московских абонентов), для остальных - для пользователей тарифов "Близкие люди 3" и выше.
Что с остальными абонентами? Для них тоже улучшены условия. В частности, в 3 раза увеличен пакет трафика на максимальной скорости при предоставлении безлимитного интернета при регистрации в сетях других операторов в поездках по России, с оплатой в 249 рублей в сутки (первые 300 МБ доступны на максимальных скоростях, затем до конца дня скорость снижается до 128 кбит/c). Эти условия действительны в Крыму, а также в ряде населенных пунктов в районах ХМАО, ЯНАО, в Бурятии и Забайкальском крае.
На сайте оператора об акции можно почитать здесь: moskva.beeline.ru ; пресс-релиз Билайн - здесь
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теги: акции Билайн ВымпелКом тарифы мобильный интернет Крым
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