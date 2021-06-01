Пятое поколение: Билайн сообщил о достижении полного покрытия всех станций и тоннелей московского метро

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Пятое поколение: Билайн сообщил о достижении полного покрытия всех станций и тоннелей московского метро

01.06.2021, MForum.ru

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Билайн сообщает о завершении строительства сети в Московском метро. Обеспечено покрытие всех станций и всех тоннелей Московского метрополитена. Для LTE задействованы диапазоны 1800, 2100 и 2600 МГц, а также поддерживается агрегация соответствующих полос частот, что позволяет обеспечивать пиковые скорости вплоть до 300 Мбит/с. Еще важнее то, что как заявляет компания, обеспечивается возможность непрерывного пользования мобильной связью во время движения в метро. Обеспечивается поддержка VoLTE.

 

 

Для строительства связи в метро использовано оборудование, которое может использоваться также для предоставления услуг 5G - компании не хватает только соответствующих решений регулятора, чтобы запустить сеть в этом режиме и начать оказывать также услуги 5G.

За 1 год Билайн нарастил инфраструктуру сети в метро в 3.5 раза, построив более 1000 новых базовых станций. Мобильный трафик в сети за период 2020.05-2021.05 вырос в 16 раз. Более 95% клиентов компании, попадая в метро, используют мобильный интернет для просмотра видео, общения в соцсетях или чтобы слушать музыку.

Специально для тех, кто часто пользуется метро, Билайн предложил услугу "Безлимитный интернет в метро" (предложение адресовано абонентам тарифных планов «Близкие люди 2», «Близкие люди 2+», «СуперСити», «Связь Z» в Москве и Московской области. В рамках услуги пакет трафика по тарифу при пользовании мобильным интернетом на территории Московского метрополитена (за исключением наземных перегонов и станций) не расходуется. Стоимость услуги 50 руб./мес. Подробнее об условиях предложения на beeline.ru.).

Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом»:

«Чтобы создать одну из самых технологичных и современных мобильных сетей в московском метро нам потребовался всего 1 год, что является абсолютным рекордом для компании и индустрии. Наша главная цель – обеспечить клиентам непрерывный доступ к необходимым мобильным сервисам на всем пути их следования в течение дня и метро не могло стать исключением. А чтобы наши клиенты без ограничений могли оценить новое качество связи, мы предлагаем воспользоваться услугой безлимитного интернета в метро и во время следования по своим маршрутам проводить время с пользой – работать, отдыхать и всегда оставаться на связи с близкими».

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теги: телеком пятое поколение МТС Санкт-Петербург пилотная сеть 5G 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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