Контент: Билайн расширяет возможности "семейного домашнего кинотеатра"

16.09.2020, MForum.ru

Билайн предлагает новую подписку - Семейная - в сервисе "Билайн ТВ". Она доступна как часть обновленных пакетов "Кино + ТВ" и уже доступна без дополнительной платы для пользователей семейных тарифов 2019-2020 годов, тарифов "Близкие люди 2" и выше в Москве, "Близкие люди 3" и выше в регионах, линейки "Не один дома", а также ряда других предложений.

В зависимости от тарифного плана, клиентам доступен один из базовых пакетов: Кино+ ТВ1, Кино+ ТВ 2, Кино+ ТВ3. Пакеты различаются количеством включенных каналов.

В новую подписку включено более чем 3000 единиц контента, в частности, фильмы разных жанров, сезоны популярных сериалов, познавательный контент, мультсериалы для самых маленьких.

Активировать подписку просто: достаточно зайти в раздел «Видео» в «Билайн ТВ», найти подписку «Кино+ТВ» и нажать кнопку «Активировать бесплатно». Для тех клиентов, которые уже ранее активировали ТВ-каналы, бесплатная подписка будет доступна автоматически.

Подписка «Кино + ТВ» доступна бесплатно в тарифах «Близкие люди 2» и выше в Москве, «Близкие люди 3» и выше в регионах, в тарифах линейки «Не один дома», семейных тарифах и тарифах Домашнего интернета 2019 и 2020 гг, которые включают в себя «Билайн ТВ», Пользователи других тарифов Билайн и абоненты других операторов связи смогут приобрести подписку «Семейная» за 79 рублей в месяц, или подключить другие понравившиеся пакеты семейства «Кино+ ТВ» в зависимости от своих предпочтений и желаемого количества каналов. Подписка недоступна для подключения пользователям Домашнего цифрового телевидения (IPTV).

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн:

«Мы стремимся обеспечить для пользователей «Билайн ТВ» доступ к широкому спектру разнообразного и интересного контента, чтобы каждый смог подобрать релевантный контент для себя. Подписка «Кино + ТВ» составлена на основе анализа предпочтений наших клиентов, поэтому она позволяет сделать из «Билайн ТВ» настоящий домашний кинотеатр для всей семьи».

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