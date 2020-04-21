Аналитика: Как москвичи и петербуржцы пользуются видеоконференциями

MForum.ru
21.04.2020,
Исследовательский проект Билайн.Аналитика проанализировал профиль потребления сервисов видеоконференций у жителей Москвы и Северной столицы и делится результатами: около 47% московских клиентов Билайн и 35% абонентов Билайн в С.Петербурге стали пользоваться сервисами видеоконференций в результате введенного режима самоизоляции.
Основные стимулы:
Учеба - не только основная
По результатам опроса, стало ясно, что помимо обязательной программы, абоненты "прокачивают" свои навыки в музыке, вокале, танцах и других интересных занятиях.
Общение с внешним миром
На частоту использования видеосвязи повлиял фактор временной вынужденной разлуки с родственниками, друзьями, вторыми половинками, бабушками и дедушками. Общение в режиме видеоконференций частично сглаживает эту проблему, позволяет обменяться не только информацией, но и эмоциями.
Только работа
Удаленный режим работы также стимулирует востребованность видеоконференций. В этом режиме проходят совещания и другие рабочие мероприятия, где требуется демонстрация контента. В этом режиме можно также принимать участие в онлайн-конференциях и в других внешних событиях.
Спорт
Онлайн-тренировки помогают поддерживать активный образ жизни в условиях замкнутого пространства. Кроме того, видеоконференции позволяют объединиться с друзьями или коллегами для совместных занятий.
Праздники и ДР
Все больше людей учатся "собираться" и проводить время "вместе" в режиме онлайн - так можно устроить вечеринку, организовать совместный обед или ужин, посмотреть вместе кино или концерт, отметить чей-то день рождения.
Онлайн игры
Видеосвязь позволяет играть вместе - видеосвязь позволяет играть вместе - с помощью видеосвязи можно собраться с друзьями для интеллектуальной битвы в КВИЗ или шахматы.
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Важный фактор для успешного использования режима видеоконференцсвязи - скорость передачи данных. Билайн ведет активное строительство и модернизацию сети LTE во всей России, в том числе - в Москве и в С.-Петербурге, где запущены программы по улучшению качества связи #СуперСити. К настоящему времени уже заметно выросла емкость сети и пиковые скорости, достижимые при мобильном подключении. Работы продолжатся в 2020 году.
В основу исследования положены данные SMS-опроса, проведенного среди абонентской базы Билайн в Москве и С.-Петербурге, в период с 6 по 9 апреля 2020 года.
Пресс-релиз ВымпелКом на сайте компании
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теги: Билайн ВымпелКом видеоконференции статистика
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