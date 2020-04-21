Аналитика: Как москвичи и петербуржцы пользуются видеоконференциями

21.04.2020, MForum.ru

Исследовательский проект Билайн.Аналитика проанализировал профиль потребления сервисов видеоконференций у жителей Москвы и Северной столицы и делится результатами: около 47% московских клиентов Билайн и 35% абонентов Билайн в С.Петербурге стали пользоваться сервисами видеоконференций в результате введенного режима самоизоляции.

Основные стимулы:

учеба, включая не только обязательную (51%);

общение с близкими и друзьями (51%);

работа и бизнес (45%);

занятия спортом для поддержания физической формы в домашних условиях (8%);

праздники (5%);

просмотры кино и концертов (5%);

совместные обеды / ужины (5%);

онлайн-игры (2%)

Учеба - не только основная

По результатам опроса, стало ясно, что помимо обязательной программы, абоненты "прокачивают" свои навыки в музыке, вокале, танцах и других интересных занятиях.

Общение с внешним миром

На частоту использования видеосвязи повлиял фактор временной вынужденной разлуки с родственниками, друзьями, вторыми половинками, бабушками и дедушками. Общение в режиме видеоконференций частично сглаживает эту проблему, позволяет обменяться не только информацией, но и эмоциями.

Только работа

Удаленный режим работы также стимулирует востребованность видеоконференций. В этом режиме проходят совещания и другие рабочие мероприятия, где требуется демонстрация контента. В этом режиме можно также принимать участие в онлайн-конференциях и в других внешних событиях.

Спорт

Онлайн-тренировки помогают поддерживать активный образ жизни в условиях замкнутого пространства. Кроме того, видеоконференции позволяют объединиться с друзьями или коллегами для совместных занятий.

Праздники и ДР

Все больше людей учатся "собираться" и проводить время "вместе" в режиме онлайн - так можно устроить вечеринку, организовать совместный обед или ужин, посмотреть вместе кино или концерт, отметить чей-то день рождения.

Онлайн игры

Видеосвязь позволяет играть вместе - видеосвязь позволяет играть вместе - с помощью видеосвязи можно собраться с друзьями для интеллектуальной битвы в КВИЗ или шахматы.

--

Важный фактор для успешного использования режима видеоконференцсвязи - скорость передачи данных. Билайн ведет активное строительство и модернизацию сети LTE во всей России, в том числе - в Москве и в С.-Петербурге, где запущены программы по улучшению качества связи #СуперСити. К настоящему времени уже заметно выросла емкость сети и пиковые скорости, достижимые при мобильном подключении. Работы продолжатся в 2020 году.

В основу исследования положены данные SMS-опроса, проведенного среди абонентской базы Билайн в Москве и С.-Петербурге, в период с 6 по 9 апреля 2020 года.

Пресс-релиз ВымпелКом на сайте компании

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: Билайн ВымпелКом видеоконференции статистика