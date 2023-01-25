Частные сети: МТС развернула очередную частную сеть LTE - на Междуреченском угольном разрезе в Кемеровской области

MForum.ru
25.01.2023,
МТС сообщает о развертывании частной технологической сети pLTE на Междуреченском угольном разрезе АО Междуречье в Кемеровской области.
Выделенная сеть состоит из 14 макро сайтов, пакетного ядра Evolved Packet Core от НТЦ "Протей" - первый известный мне публичный кейс использования EPC компании "Протей" в частной сети. Также внедрена система промышленной групповой радиосвязи PTT (push-to-talk).
Сетью пользуются более 800 человек и около 500 единиц горнодобывающей техники.
«Совместно с партнерами МТС развернула на сегодня крупнейшую в России выделенную технологическую сеть LTE по количеству сайтов и пользователей. Использование технологии мобильной связи LTE позволило существенно расширить радиопокрытие, которое ранее обеспечивалось сетью Wi-Fi, улучшить качество голосовых сервисов, увеличить скорость передачи данных, обеспечить защищенность каналов связи, а также организовать обмен мультимедийными сообщениями. Новая беспроводная инфраструктура с использованием импортозамещенного ядра сети повысит не только эффективность работ и безопасность труда при разработке угольного месторождения, но и станет основой для внедрения различных индустриальных цифровых решений и автоматизации горных работ», - отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.
«Современная сеть LTE обеспечивает 100% зону покрытия территории разреза и успешно работает в условиях сложного, постоянно меняющегося рельефа. Любой работник вне зависимости от местоположения может связаться с коллегой, с руководителем участка или службы, как в голосовом режиме, так и в формате видеоконференции, а также быстро переслать мультимедийные сообщения. Все LTE-терминалы оснащены модулями позиционирования, передающими данные о местоположении каждого абонента на пульт диспетчерской предприятия. Это повышает комфорт и безопасность горняков, а также оперативность в проведении работ. Запуск сети LTE состоялся в рамках программы цифровизации производства «Новой Горной УК» для комплексной реализации требований законодательства по формированию многофункциональной системы безопасности на производстве» - рассказал исполнительный директор "Новой Горной УК" Андрей Ильин.
МТС за последние 2 года реализовала более десятка контрактов pLTE в России, в основном в интересах компаний добывающего сектора, но не только. Это не только "пилоты", но и коммерческие внедрения. Больше информации о частных сетях в России - по ссылке.
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теги: МТС частные сети pLTE Протей
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