ВКС: Видеоконференсинг Webinar Group - число клиентов выросло на 61% год к году

MForum.ru

ВКС: Видеоконференсинг Webinar Group - число клиентов выросло на 61% год к году

14.08.2023, MForum.ru

Принадлежащая МТС платформа Webinar для бизнес-коммуникаций и совместной работы за год с июля 2022 года нарастила число клиентов в экосистеме МТС на 61%, количество мероприятий на платформе выросло в 2.3 раза, число участников видеоконференций выросло на 20%, а среднее число активных пользователей в месяц - выросло вдвое.

 

 

Ссылаясь на данные Big Data в 1H2023, МТС утверждает, что Webinar лидирует по объему трафика среди всех российских ВКС, уступая только Skype и Zoom.

Отмечается значительный рост заказчиков из сферы образования, за год на Webinar перешло более 90 учебных заведений, включая Казанский и Дальневосточный федеральные университеты, Омский государственный технический университет и Ярославский государственный университет.

Рост обеспечивает в том числе расширение работы с партнерами. На текущий момент авторизовано более 30 партнеров. За год объем партнерских продаж вырос в 3 раза.

«За прошедший год нам удалось внедрить сервисы компании в B2B-экосистему МТС, к примеру, уже сейчас Webinar можно развернуть в облаке #CloudMTS. Кроме того, мы перевели внутренние онлайн-коммуникации в группе компаний и дочерних структурах на сервисы Webinar», — отмечает Олег Алдошин, вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС.

«Webinar в составе цифровой экосистемы МТС выбрала новый вектор развития — создание полного комплекса сервисов унифицированных коммуникаций для В2В-сегмента. За год нам удалось вплотную приблизиться к созданию Enterprise-ready продукта, соответствующего наиболее распространенным требованиям корпоративных заказчиков к решениям для онлайн-коммуникаций. Уже в этом году мы планируем запуск собственной платформы UCaaS, которая станет частью экосистемы B2B-продуктов направления унифицированных коммуникаций МТС», — отмечает Александр Бровко, директор по продукту Webinar Group.

Популярность Webinar растет в том числе потому, что компания занимается интеграцией платформы с офисными платформами и календарями (Microsoft, Google, МойОфис, Communigate), а также с аппаратными терминалами для проведения видеоконференций (Cisco, Polycom, Yealink) и виртуальными рабочими столами VDI. Безопасность обеспечивается интеграцией с системами SIEM (управления событиями и информацией).

Работали в компании и над улучшением пользовательского опыта, дорабатывались базовые сценарии использования сервиса, модели шумоподавления, размытия фона, проведен рефакторинг мобильных приложений под iOS и Android. За год выпущено 79 релизов платформы, выполнено 2614 задач, написано 300 тысяч строк кода. Все это не было бы возможным без роста штата разработчиков - втрое, общее число сотрудников также выросло - в 2 раза.

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теги: МТС ВКС видеоконференсинг видеоконференции Webinar Group

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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