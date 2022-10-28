Видеоконференсинг: Платные подписки Zoom в России начали отключать

MForum.ru
28.10.2022,
Пока что информацию об этом можно считать неподтвержденной. Во всяком случае массово о таких отключениях клиенты сервиса не сообщают. Тем не менее, есть немалая вероятность того, что американская компания Zoom Video Communications в любой момент может уйти с российского рынка.
Это не приведет к каком-либо кризису, хотя Zoom, безусловно, замечательный и очень удобный в пользовании продукт. Альтернативы на сегодняшний день есть и представлены, что называется, в ассортименте. Причем если совсем недавно можно было выбирать разве что между Google meet и Microsoft Teams (бр-рр), то теперь появилось много неплохих российских альтернатив, из которых приятно выделяются Яндекс.Телемост и Webinar Meeting от МТС. Есть также еще целый ряд других продуктов, поэтому можно предположить, что конкуренция за клиентов на рынке видеоконференсинга будет активной.
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теги: #видеоконференсинг #Zoom #ЯндексТелемост #WebinarMeeting #МТС
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