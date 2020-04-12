Видеоконференсинг: Не Zoomом единым

12.04.2020, MForum.ru

Компания SPIRIT напоминает, что ее программный сервер для видеоконференций VideoMost является лидером на российском рынке ВКС (по количеству проектов внедрений). Это оценка издания TAdviser на 10 апреля 2020 года. Лидерскую позицию SPIRIT занимает вот уже 4 года подряд - с 2017 по 2020 год.

(доля рынка VideoMost по количеству проектов внедрений показана на диаграммах зеленым)

В условиях пандемии коронавируса и вынужденного переноса коммуникаций в онлайн мы предложили любым отечественным организациям (большим и малым, частным и государственным) бесплатный доступ к видеоконференциям бизнес-уровня через наш облачный сервис SAAS VideoMost. Спрос на VideoMost со стороны школ за последние 2 недели возрос в 1000 раз, - комментирует Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT, HD видеоконференции и инструменты для совместной работы, включая совместную работу с документами и доску для рисования, которые используют наши клиенты, это самый эффективный способ перенести деловую активность в онлайн и продолжать развивать бизнес в этот непростой для всего мира период. Программный сервер VideoMost может устанавливаться в облаке или в инфраструктуре организации. Он обеспечит интерактивную видеокоммуникацию каждому сотруднику. Продукт оптимизирован под сценарий On-the-Go, когда ВКС используется с ноутбука, подключенного по Wi-Fi или смартфона с LTE. Поддерживается HD качество передачи голоса и видео.

VideoMost уже использует ряд образовательных учреждений, как в виде облачного сервиса, так и на базе собственного сервера. VideoMost обеспечивает возможность проведения уроков и лекций любой продолжительности, записывать видеоуроки для их последующего просмотра, выкладывать тексты и дополнительные справочные материалы для скачивания, проводить обсуждения в устном формате, оставлять заметки в текстовом чате, использовать доску для рисования, демонстрировать презентации и другие наглядные материалы, предназначенные для совместного просмотра.

При желании можно использовать сервер VideoMost вместе с мобильным мессендежром TeamSpirit.im. Из мессенджера можно нажатием одной кнопки запустить видеоконференцию на смартфоне с участием до 100 пользователей. Сервер VideoMost и мессенджер TeamSpirit входят в Единый реестр российского ПО.

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теги: видеоконференсинг