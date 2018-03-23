VoLTE/WFC: Статус движухи по теме VoLTE/WFC в Москве

23.03.2018, MForum.ru

В Tele2, напомню, продолжается тестирование технологии WiFi-calling. Apple предъявляет жесткие требования к качеству, поэтому тесты затянулись. Как известно, VoLTE для брендированных телефонов в Tele2 запустили “по-взрослому”, на базе IMS. А вот для WiFi-calling (WFC) выбрали другую стратегию - вначале запустить упрощенный Wi-Fi-calling на стороннем движке (Spirit). Ради того, чтобы удешевить и ускорить запуск. Что-то типа локального VoIP-cервера. Так дешевле и быстрее, чем при “классической” реализации на базе IMS. А когда-нибудь позднее, уже без спешки, можно будет решение перетащить на IMS. Предполагаю, что задумка была, скорее всего, такой.

Вдобавок на затягивании сроков внедрения решения сказывается еще и миграция кадров, которая связана с планами перемещения офиса Tele2 с одного края Москвы на другой, да еще за МКАД. Некоторые из тех, кому ездить в Новую Москву неудобно, cейчас уходят из компании, чтобы не искать затем работу второпях. Им на смену находят новых, кого будущее месторасположение офиса компании устраивает, но процессы подготовки к запуску Wi-Fi calling подзатянулись.

На базе внедряемого решения можно будет запустить софт-звонилку в брендированных телефонах Tele2. Да, батарейку такое решение будет кушать активнее, но работать сможет, причем по стандартному VoIP-протоколу, через сервер VoIP. Собственно, оно уже работает. Если бы у вас была возможность получить у компании логин-пароль и адрес сервера, и вы их прописали бы в настройках SIP на устройстве, то смогли бы позвонить через встроенный во многих Android устройствах SIP-клиент. Но доступ пока не раздают, так что пока что можно довольствоваться фирменным приложением WiFi-звонки. Работа продолжается, в частности, от аутентификации по сертификату уже добрались до подгрузки необходимых данных с сервера / IMSI - автоконфигурирования.

В общем, еще немного подкрутят и, если в Apple решат, что качество решения приемлемое, дадут Tele2 отмашку на запуск WFC.

Пару слов о Yota. Есть мнение, что бренд в шаге от запуска поддержки VoLTE. По крайне мере видно is_ims_voice_supported. Как по мне, так удивительно, что так долго существует разрыв, когда на сети МегаФон в Москве VoLTE поддерживается, а пользователи тарифов Yota, сидящие в большинстве своем на том же физическом ресурсе, лишены возможности пользоваться этой технологией. Сейчас, похоже, все наконец почти готово к запуску. Yota пока эту готовность отрицает, ссылаясь на то, что “это могут быть тестовые станции”. Так что пока что опять же ждем развития событий. Это пока всё, что мне рассказывают те, кто следит за темой VoLTE/WFC.

В ВымпелКом темами VoLTE и Wi-Fi-calling (WFC) занимаются. Планируют серьезно расширить зону охвата услугой VoLTE, WFC будет запускаться позднее. Компания некоторое время тому назад сменила поставщика решения. Ждем анонсов по вервой теме примерно в течение 2-3 месяцев, по второй - до конца 2018 года.

Если где-то информация неполна или неточна, призываю высказываться здесь или мне в telegram-личку @abloud

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

+ +