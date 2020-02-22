5G: Американская Dish рассчитывает на Open RAN при строительстве 5G

MForum.ru

5G: Американская Dish рассчитывает на Open RAN при строительстве 5G

22.02.2020, MForum.ru

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Из Dish Network, США, пришли новости, которые порадуют всех сторонников Open RAN. Оператор намеревается использовать Open RAN архитектуру для развертывания сетей 5G, что как ожидается, позволит компании экспериментировать с новыми поставщиками и новыми технологиями.

Open RAN

То есть в компании говорят не просто о возможности сэкономить, за счет ухода от диктата "большой тройки" вендоров решений 5G, но даже о технологических преимуществах, - от Open RAN ожидают возможность построить более совершенную сеть, а не сеть по традиционным старым, читай устаревшим, технологиям.

Dish Networks известна многим как оператор спутниковой связи, но в 2020 году эта компания намеревается занять освобождающееся после слияния Spirit и T-Mobile US место четвертого оператора рынка мобильной связи и интернет доступа.

Интересно, что в Dish Networks пока что не называют стратегических партнеров, чьими услугами намеревается воспользоваться компания. Председатель совета директоров Charlie Ergen (Чарли Эрген) поясняет, что выбор в пользу Open RAN открывает целый ряд различных вариантов. "Мы можем немного поэкспериментировать. Мы можем попробовать взаимодействовать с поставщиками, которые пока что не сделали себе имени на рынке, но у которых в лабораториях есть прорывные решения, или успешные внедрения в других частях мира".

Вряд ли речь идет о скором запуске сети 5G Dish Networks. Г-н Эрген признает, что компании еще придется подождать разрешения на планирование радиосети, а также отметил, что на прогресс оператора будет негативно влиять то, что некоторые виды железа и ПО, которые оператор намерен использовать в своей сети, еще не являются коммерчески доступными и их придется немного подождать.

В целом компания планирует в 2020 году затратить на развитие беспроводного сегмента от #250-$500 млн.

Dish Networks сообщила о прибыли в 4q2019 в размере $389 млн, что больше, чем в 4q2018. Это произошло на фоне снижения выручки с $3.31 млрд в 4q2018 до $3.24 в 4q2020. Оператор продолжает терять абонентов платного ТВ, за 4q2019 их число сократилось на 194 тысячи, что, впрочем, не так много, как потеря 334 тысяч в 4q2018.

Источник: mobileworldlive.com

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теги: 5G пятое поколение США Dish Networks OpenRAN Open RAN

© Алексей Бойко, MForum.ru

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