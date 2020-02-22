5G: Американская Dish рассчитывает на Open RAN при строительстве 5G

22.02.2020, MForum.ru

Из Dish Network, США, пришли новости, которые порадуют всех сторонников Open RAN. Оператор намеревается использовать Open RAN архитектуру для развертывания сетей 5G, что как ожидается, позволит компании экспериментировать с новыми поставщиками и новыми технологиями.

То есть в компании говорят не просто о возможности сэкономить, за счет ухода от диктата "большой тройки" вендоров решений 5G, но даже о технологических преимуществах, - от Open RAN ожидают возможность построить более совершенную сеть, а не сеть по традиционным старым, читай устаревшим, технологиям.

Dish Networks известна многим как оператор спутниковой связи, но в 2020 году эта компания намеревается занять освобождающееся после слияния Spirit и T-Mobile US место четвертого оператора рынка мобильной связи и интернет доступа.

Интересно, что в Dish Networks пока что не называют стратегических партнеров, чьими услугами намеревается воспользоваться компания. Председатель совета директоров Charlie Ergen (Чарли Эрген) поясняет, что выбор в пользу Open RAN открывает целый ряд различных вариантов. "Мы можем немного поэкспериментировать. Мы можем попробовать взаимодействовать с поставщиками, которые пока что не сделали себе имени на рынке, но у которых в лабораториях есть прорывные решения, или успешные внедрения в других частях мира".

Вряд ли речь идет о скором запуске сети 5G Dish Networks. Г-н Эрген признает, что компании еще придется подождать разрешения на планирование радиосети, а также отметил, что на прогресс оператора будет негативно влиять то, что некоторые виды железа и ПО, которые оператор намерен использовать в своей сети, еще не являются коммерчески доступными и их придется немного подождать.

В целом компания планирует в 2020 году затратить на развитие беспроводного сегмента от #250-$500 млн.

Dish Networks сообщила о прибыли в 4q2019 в размере $389 млн, что больше, чем в 4q2018. Это произошло на фоне снижения выручки с $3.31 млрд в 4q2018 до $3.24 в 4q2020. Оператор продолжает терять абонентов платного ТВ, за 4q2019 их число сократилось на 194 тысячи, что, впрочем, не так много, как потеря 334 тысяч в 4q2018.

Источник: mobileworldlive.com

Подробнее о ситуации с 5G в разных странах

----

Новости телекома и IT удобно читать в телеграм-канале abloud62, телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook.com/ABloud/

теги: 5G пятое поколение США Dish Networks OpenRAN Open RAN