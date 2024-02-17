5G: Британский 3 UK протестирует усиление городской сети 5G малыми сотами 5G Open RAN в Глазго

17.02.2024, MForum.ru

Необычный подход к развитию 5G Open RAN выбрал британский оператор 3G UK. Пока конкурирующие с ним компании экспериментируют с решениями 5G Open RAN преимущественно в сельской местности, 3G UK подготовился к внедрению малых сот 5G Open RAN в центре сравнительно крупного города. В частности, с марта 2024 года оператор приступит к развертыванию тестовых сайтов в Глазго, население которого превышает 600 тысяч. Тест будет сравнительно широкомасштабным - планируется развернуть в центре Глазго 51 малую соту 5G Open RAN. Первая фаза предусматривает установку 20 сайтов в течение 15 месяцев, первый из которых будет запущен в конце марта 2024 года.

Почему 3G UK решила двигаться таким нестандартным путем?

Во-первых, точечные запуски 5G в городе должны помочь в решении проблем с закрытием имеющихся пробелов в покрытии сети 5G и емкостью этой сети. Во вторых, согласовать установку малых сот по британским законам намного проще, чем макросот - их, например, можно крепить на тех же опорах, которые используются для камер городского видеонаблюдения. В третьих, в 3G UK уверены, что тесты Open RAN в сельской местности не позволяют проверить реальный потенциал этой технологии - другое дело город с его высокой плотностью потребителей.

По оценкам компании, внедрение малых сот обеспечит в пределах их покрытия рост доступных абонентам скоростей в сети 5G на 35%, а емкость сети вырастет на 61%. Ранее в тестах, которые проводятся в Лидсе, была достигнуто 15-кратное увеличение доступных абонентам скоростей в сети 5G в зоне покрытия малой соты, на 25% улучшились показатели сети 5G за пределами малых сот. Тесты малых сот 5G идут также в Ноттингеме и в Шеффилде, но только в Глазго планируется тестировать Open RAN.

Для оператора важно убедиться в совместимости решений Open RAN различных производителей, в частности, в Глазго, где у оператора используются радиоподсистемы Nokia, Ericsson и Huawei, будет проверено, насколько хорошо малые соты Mavenir смогут подключаться к решениям этих вендоров.

Оператор отмечает поддержку городских властей, которые сформировали специальную команду для поддержки внедрения 5G Open RAN в Глазго в рамках более широкой инициативы Цифровой Глазго. Оператор отмечает, что бюрократия снижена до минимума, в частности, все вопросы с городом оператор может решать через "одно окно", а не за счет обращений к различным чиновникам. 3G UK отмечает, что такой заинтересованный подход как в Шотландии к сожалению не характерен для Великобритании в целом.

Интерес к 5G Open RAN операторов понятен - это способ для них уйти от диктата нескольких глобальных вендоров, который еще более обострился после политического разделения мира на территории "без Huawei".

Источник: Mobile World Live

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