Чипсеты: Qualcomm анонсирует первое комплексное решение 802.11ax Wi-Fi

13.02.2017, MForum.ru

Если попытаться отразить всю новизну и крутизну новой линейки решений компании для 802.11ax одним предложением - то анонсированы решения для инфраструктуры и клиентских устройств Wi-Fi, которые получат вчетверо больше емкости, вчетверо более высокие скорости передачи информации, увеличенную "дальнобойность" и большее время работы устройств от батарей до необходимости подзарядки.

Сегодня Qualcomm анонсировал комплексное портфолио решений 802.11ax, включающее чипсет IPQ8074 SoC для решений сетевой инфраструктуры и QCA6290 для абонентских терминалов. По заявлению Qualcomm, эта компания первой анонсировала запуск комплексного коммерческого решения для поддержки 802.11ax. В Qualcomm планируют сэмплирование IPQ8074 и QCA6290 в первой половине 2017 года.

802.11ax - это очередное поколение развития стандарта Wi-Fi, разработанное с фокусом на расширение емкости сети и улучшение использования спектра Wi-Fi для поддержки качественной услуги в условиях все более сложной ситуации по части окружающей среды. Можно отметить рост числа подключенных устройств, необходимость пропускать различные виды трафика, растущую плотность перекрытия сетей, - все это перегружает частоты Wi-Fi и негативно влияет на пользовательский опыт. Чтобы минимизировать негативное влияние этих проблем, реализация Qualcomm 802.11ax поддерживает 12-поточную передачу информации (8 потоков в диапазоне 5 МГц и 4 - в 2.4 ГГц), 8х8 MU-MIMO, каналы по 80 МГц и другие фукциональности для того, чтобы максимизировать емкость и покрытие. Кроме того, решение основано на такой проверенной временем и масштабным использованием технологиях, как OFDMA и планирование тарифка, что обеспечивает существенно более высокую эффективность, высокую пропускную способность на стороне пользователя, а также более связное функционирование. Управляемый подход к назначению ресурсов, как и оптимизация времения "пробуждения", могут обеспечивать сокращение мощности питания Wi-Fi чипсетов на 2/3, что позволяет увеличить продолжительность их работы от батареи, без заметного снижения возможностей устройств.

Стоит отметить то, что хотя наибольший относительный выигрыш смогут обеспечить устройства с поддержкой 11ax, решения Qualcomm улучшат функционирование и других Wi-Fi устройств, включая устройства с поддержкой 802.11ac и 802.11n.

В Qualcomm разрабатывали новинку с учетом гипотезы, что именно емкость сети, а не пиковые скорости в ней на сегодня являются наиболее важным показателем при оценке способности той или иной сети отвечать всевозрастающим требованиям микса приложений и услуг, Трудно не согласиться с таким подходом.

Как ожидается, новые чипсеты найдут спрос на рынке домашнего и малого бизнеса. Это не очередной "маленьких шаг вперед", - это очередной технологический прыжок!

Ключевые параметры чипсета IPQ8074

- улучшение качества работы сети за счет использования конфигурации 12х12, MU-MIMO в аплинке и даунлинке, поддержка 8 потоков по 80 МГц, Это позволяет за счет использования Qualcomm IPQ8074 учетверить емкость, обеспечивать поддержку пиковых скоростей до 4.8 Гбит/c, а также поддержку быстрых соединений на больших площадях покрытия.

- смарт-фичи для бесшовной подключенности: кроме поддержки Qualcomm Wi-Fi SON (самоорганизующихся сетей), которые упрощают инсталляцию, оптимизируют трафик и сокращают мертвые зоны, IPQ8074 обеспечивает поддержку таких уникальных функциональностей, как сокращение интерференции в районах с высокой плотностью пользователей и множеством перекрывающихся в плане покрытия точек доступа Wi-Fi.

- комплексная платформа, которая интегрирует радио 11ax. MAC и процессор диапазона, а также четырехъядерное CPU A53 и двухъядерный ускоритель, что обеспечивает полностью разгруженную подсистему 11ax. Дизайн на базе геометрии 14 нм обеспечивает выигрыш в мощности и размерах, тогда как широкий набор поддержки внешних WAN и медийных интерфейсов позволяет клиентам построить полное портфолио продуктов 802.11ax.

Ключевые параметры чипсета QCA6290

- выигрыш вплоть до 4-кратного в пропускной способности в условиях перегруженной сети (относительно 802.11ac) за счет поддержки 2x2 MU-MIMO и дает ощутить полное преимущество систем 8х8 MU-MIMO за счет поддержки расширенных механизмов 8x8 (by supporting the advanced 8x8 sounding mechanism).

- поддержка высоких скоростей передачи данных, что обеспечивает наилучший клиентский опыт: поддержка пиковых скоростей до 1.8 Гбит/c за счет использования одновременной двухдиапазонности (DBS) с задействованием диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц, а также модуляции 1024 QAM.

- сокращено на 2/3 потребление мощности за счет технологий, специфичных для чипсетов Qualcomm - плюс к поддержке стандартного функционала экономии энергии, встроенного в стандарт 802.11ax.

QCA6290 предназначен прежде всего для расширения опыта подключенности, такого, как 4K Ultra HD видеостриминг и видеоконференсинг, расшаривание контента, передача данных для поддержки взаимодействия в соцсетях, а также обмен файлами. Комбинация DBS, расширенной емкости и пропускной способности также обеспечивают улучшенную работу решения в условиях движущихся транспортных средств, включая Wi-Fi хот-споты для автомобиля, обеспечивающие подключения с гигабитной скоростью, и, в частности, расшаривание контента между принесенными устройствами пользователей и встроенной инфотайментной системой автомобиля, а также поддержка множественных видеопотоков наряду с зеркалированием экрана.

Анонс Qualcomm, безусловно, интересный. Компания вновь спешит демонстрировать игру на опережение - свое технологическое лидерство. Теперь многое будет зависеть от того, насколько компания справится с исполнением плана по части заявленных сроков, и не вылезут ли при этом типичные для современной микроэлектроники проблемы, прежде всего, возможных перегревов. Прогнозировать момент появления устройств с поддержкой 11ax пока что рано, но можно предположить, что первое устройство появится на рынке еще до конца 2017 года, а расширяться предложение устройств начнет уже в 2018 году. Я не думаю, что сети стандарта 802.11ac составят серьезную конкуренцию LTE-A и LTE-A Pro и, тем более, сетям 5G, но через несколько лет 11ac, возможно, получит относительно широкое распространение.

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