Анонсы: Huawei Mate 60 Pro+ с Kirin 9000s представлен официально

MForum.ru
08.09.2023,
Компания Huawei анонсировала на домашнем рынке смартфон Mate 60 Pro+. Новинка уже доступна для предзаказа в интернет-магазине производителя. Ее главные особенности включают в себя OLED-дисплей с изогнутыми краями, новый чипсет Kirin, тройную заднюю камеру разрешением 48 мегапикселей и быструю зарядку мощностью 88 Вт.
Huawei Mate 60 Pro+ оснащен 6,82-дюймовым OLED-экраном LTPO разрешением 1,5K (2720 x 1260 пикселей) с частотой обновления 1–120 Гц, 10-битныыми цвета и цветовой гаммой P3. Для защиты экрана используется Kunlun второго поколения. В вырезе размещены 13-мегапиксельная фронтальная камера и 3D-камера для определения глубины сцены и 3D-распознавания лиц.
Тыловая камера Mate 60 Pro+ представлена 48-мегапиксельным основным сенсором с оптической стабилизацией изображения и переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0, 40-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором, а также 48-мегапиксельным сенсором с ультрамакротелеобъективом, также оснащенным с оптической стабилизацией изображения.
Программная часть включает в себя последнюю версию Harmony OS – 4.0, а за ее работу отвечает чипсет Kirin 9000s, дополненный 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Mate 60 Pro+ оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 88 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт. Также отметим беспроводную обратную зарядку мощностью 20 Вт.
Остальные спецификации новинки включают в себя слот для карт NM, поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, двухчастотный GPS, NFC, ИК-передатчик, экранный сканер отпечатков пальцев, а также связь с двумя спутниками. Класс защиты от влаги и пыли – IP68.
Купить новинку можно будет в черном Inkstone Black и бежевом Xuan Bai цветах. Цена пока не объявлена, но заявлено 2 версии, отличающихся объемом встроенной памяти – 512 или 1024 Гб. Несмотря на отсутствие цены, новинка уже доступна для платного предзаказа с авансом в 1000 юаней. Начало продаж – 9 октября.
© Антон Печеровый,
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