Видеоконференсинг: Вымпелком объявил о запуске сервиса облачных видеоконференций rOOm

25.07.2022, MForum.ru

Сервис rOOm, очевидная отсылка к успешному глобальному сервису Zoom, это партнерская разработка билайн бизнес и ООО "Смартконф" на основе решения linkchat.

Сервис "живет" в облаке, он платный (от 350 рублей в месяц) и позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда можно попасть по ссылке.

В силу облачного характера услуги и выбранного подхода, для подключающихся не требуется регистрация не требуется, не требуется предустановка приложения на ПК или на мобильный телефон, сервис rOOm работает в любом браузере и на мобильных устройствах.

Сервис адресован всем, кто проводит видеовстречи регулярно, прежде всего, бизнес-пользователям, на его базе можно наладить, например, дистанционное обучение или проводить вебинары.

Особенность rOOm - поддержка API, что позволяет настраивать интеграцию сервиса с другими IT-системами, которые использует заказчик, например, с интернет-магазинами и т.п.

Что еще хорошего можно отметить:

👉 нет ограничений по продолжительности встреч;

👉 предусмотрена возможность записи конференций;

👉 поддерживается возможность демонстрации экрана;

👉 предустановлен виджет бронирования;

👉 есть шифрование трафика для защиты данных

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пресс-релиз билайн

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теги: телеком видеоконференсинг билайн бизнес Вымпелком