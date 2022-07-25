Видеоконференсинг: Вымпелком объявил о запуске сервиса облачных видеоконференций rOOm

MForum.ru
25.07.2022,
Сервис rOOm, очевидная отсылка к успешному глобальному сервису Zoom, это партнерская разработка билайн бизнес и ООО "Смартконф" на основе решения linkchat.
Сервис "живет" в облаке, он платный (от 350 рублей в месяц) и позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, куда можно попасть по ссылке.
В силу облачного характера услуги и выбранного подхода, для подключающихся не требуется регистрация не требуется, не требуется предустановка приложения на ПК или на мобильный телефон, сервис rOOm работает в любом браузере и на мобильных устройствах.
Сервис адресован всем, кто проводит видеовстречи регулярно, прежде всего, бизнес-пользователям, на его базе можно наладить, например, дистанционное обучение или проводить вебинары.
Особенность rOOm - поддержка API, что позволяет настраивать интеграцию сервиса с другими IT-системами, которые использует заказчик, например, с интернет-магазинами и т.п.
Что еще хорошего можно отметить:
👉 нет ограничений по продолжительности встреч;
👉 предусмотрена возможность записи конференций;
👉 поддерживается возможность демонстрации экрана;
👉 предустановлен виджет бронирования;
👉 есть шифрование трафика для защиты данных
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теги: телеком видеоконференсинг билайн бизнес Вымпелком
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