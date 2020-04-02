Акции: "Гиги за шаги" не выходя из дома

02.04.2020, MForum.ru

"Гиги за шаги" - одна из акций Билайн, которой активно пользовались в последние годы. Но в период вынужденного затворничества особо не походишь. В Билайн изменили условия акции - теперь получить 100 МБ дополнительного трафика в сутки можно, если пройти 1000 шагов по своему дому. В месяц так можно получить до 3 ГБ интернет-доступа. Те, у кого трафик в пакете безлимитный, могут получать за шаги по 1 часу в сутки раздачи интернета на дополнительные устройства.

Получить дополнительные гигабайты клиенты Билайн могут не только за шаги, но и за другие полезные привычки – за 8 часов сна («Гиги за сон»), отказ от мобильного телефона («Гиги за детокс») и за 30 минут чтения (Гиги за мозги»).

Участвуя во всех акциях серии "Гиги за.." можно получить совокупно до 7.5 ГБ трафика в месяц. Начисления происходят по факту выполнения условий при положительном балансе счета.

Кто может пользоваться акциями? Любой, у кого пакетный тариф 2018 или 2019 года, а также пользователи тарифов "Близкие люди". Акция не распространяется на Чукотский АО и Крым.

Условия будут действовать пока что до конца апреля.

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Пресс-релиз Билайн через MForum.ru

«Гиги за шаги» дома: Билайн начислит до 3Гб интернета дополнительно за 1 000 шагов

2 апреля 2020 года, Москва – Билайн предлагает своим клиентам сохранять привычную активность и больше двигаться, даже находясь дома. Для поддержания здорового образа жизни клиентов, Билайн обновил условия популярной акции «Гиги за шаги». С сегодняшнего дня даже за 1 000 шагов в день по дому абоненты Билайн получают 100 Мб дополнительного интернет-трафика в сутки или 3 Гб в месяц.

Билайн призывает своих клиентов внимательно отнестись к рекомендациям и мерам по предупреждению распространения коронавируса в России. Даже оставаясь дома, клиенты Билайн могут также постоянно общаться с близкими и друзьями, работать удаленно, оформлять заказы в интернет-магазинах и оплачивать покупки, заниматься спортом, получать новые знания, развлекаться и делать все, к чему привыкли.

Для поддержания здорового образа жизни в домашних условиях, Билайн обновил условия акции «Гиги за шаги»: с 1 апреля вместо привычных 10 000 шагов в день участникам акции можно совершать только 1 000 шагов. Этого количества достаточно для получения 100 Мб каждый день или 3 Гб в месяц дополнительного трафика к основному пакету или одного часа раздачи интернета на дополнительные устройства в сутки для пользователей тарифов, где пакет интернета уже безлимитный.

Получить дополнительные гигабайты клиенты Билайн могут не только за шаги, но и за другие полезные привычки – за 8 часов сна («Гиги за сон»), отказ от мобильного телефона («Гиги за детокс») и за 30 минут чтения (Гиги за мозги»).

При участии во всех акциях серии «Гиги за…» общий объем дополнительного трафика составит 7,5 Гб в месяц или каждый день по 1 часу раздачи интернета для безлимитных тарифов.

Начисление интернет-трафика происходит по факту выполнения условий при положительном балансе счета. 1 час бесплатной раздачи интернета предоставляется один раз в сутки.

Акции доступны для клиентов пакетных тарифов 2018 и 2019 года, а также для линейки тарифов «Близкие люди». И действуют во всех регионах России, за исключением Чукотского АО, республики Крым и города Севастополь.

Более подробная информация об акциях доступна на сайте www.beeline.ru, а также в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Новые условия будут действовать до 30 апреля 2020 года и могут быть продлены.

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Пресс-релиз Билайн на сайте компании

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