Домашний интернет: Билайн ускорил домашний интернет в Московском регионе до 500 Мбит/c

MForum.ru
08.02.2021,
ВымпелКом (Билайн) сообщает о том, что теперь у клиентов компании в Московском регионе, которые выбрали ее провайдером домашнего интернета, есть возможность скачивать данные со скоростью до 500 Мбит/c! Конечно, если это предусматривает выбранный клиентом тариф.
Всего по данным Билайн компания на текущий момент обеспечивает услуги домашнего интернета и ТВ в 33 тысячах жилых домов Московского региона, - на другом конце линий - до 8,5 млн москвичей. Скорость 500 Мбит/c доступна примерно на 85% территории охвата услугой "домашний интернет".
Это стало возможным в рамках масштабной модернизации сети ШПД Вымпелком в Московском регионе. Идет обновление оборудования, расширение емкости каналов связи, а также стабилизации качества оказания услуги.
По данным проекта Билайн.Аналитика рост трафика в сети ШПД компании в декабре 2020 года составил почти 40% год к году. Потребление трафика на домохозяйство примерно соответствует этому показателю - 35% год к году, сейчас оно составляет около 220 ГБ в месяц.
Абонентам оператор предлагает тарифы с поддержкой до 500 Мбит/c в комплекте с роутером и с абонплатой в 700 руб. в месяц (ТП "Премиальный"), а также в комплекте с роутером и ТВ-приставкой за 800 руб. в месяц (ТП "Премиальный с ТВ"). Скорости до 500 Мбит/c стали доступны также клиентам конвергентного предложения в тарифах "Близкие люди 4+" и "Близкие люди 5+".
Реальная скорость на тарифах может отличаться, это зависит от оконечного оборудования клиента, а также от других причин, например, если пользоваться подключением через Wi-Fi, то многое будет зависеть от возможностей роутера и загруженности доступных ему радиочастот.
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