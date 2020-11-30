Услуги: От мобильного приложения к сервисному интернет-магазину

30.11.2020, MForum.ru

Билайн сообщает об обновлении функциональности мобильного приложения "Мой Билайн". В частности, клиенты Билайн и другие пользователи теперь могут через одно приложение заказать SIM-карту или eSIM, выбрать номер, оплатить заказ, оформить доставку. Этим список возможных действий не завершается.

Компания дорабатывает приложение, ориентируясь на запросы клиентов.

Перечислю вновь появившиеся возможности. Любой пользователь приложения может с его помощью:

🔹 Заказать SIM-карту. Можно оплатить заказ в режиме онлайн, выбрать номер телефона, выбрать тарифный план и способ доставки;

🔹 Заказать eSIM. Аналогично можно оплатить заказ онлайн, выбрать номер, выбрать тариф, провести самостоятельную регистрацию договора, не посещая офис. Профиль eSIM можно будет установить в смартфон без сканирования QR-кода, чего требуют другие операторы.

🔹 Оформить заявку на переход в Билайн с сохранением номера при условии подключения на линейки тарифов для семьи (тарифы Все за 1800 + роуминг, Близкие люди 5, Близкие люди 4, Близкие люди 2, Близкие люди 1, Интернет PRO+

🔹 В обновленном разделе Финансы появилась возможность подать заявку на оформление кредитной карты Билайн 100 дней без %, запущенной совместно с Альфа-Банком. Подробности о карте: Беспроцентный период (БП) - 100 дней, далее ставка от 11,99% (максимальная процентная ставка определяется индивидуально). БП предоставляется при внесении минимальных платежей (МП), составляющих не более 10 % от суммы основного долга по кредиту. Неустойка при просрочке внесения МП - 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства. Лимит по кредитной карте – от 5 000 до 100 000 рублей. Эмитент карты АО «Альфа-Банк», Генеральная лицензия Банка России от 16.01.2015 № 1326. Еще подробнее о карте, стоимости обслуживания со второго года и тарифах на https://beeline.ru/creditcard/.

Клиентам Билайн приложение дает также следующие новые возможности:

🔹 Замена номера для действующих клиентов, включая возможность выбора красивого номера, с оплатой этого номера

🔹 Mobile ID - способ авторизации, который основан на технологии Mobile Connect. Эта технология позволяет пользователю при регистрации и авторизации обходиться без запоминания логина и пароля. Идентификатором будет номер телефона, а вместо ввода пароля при авторизации можно будет подтвердить вход в push-уведомлении или ввести автоматический пароль из SMS.

🔹 Оформление заявки на подключение домашнего интернета.

🔹 В обновленном разделе Финансы клиенты могут подать заявку на быстрый выпуск банковской карты "Онлайн карта Билайн" для шоппинга в интернете.

🔹 Персональные предложения. Эксклюзивные условия от партнеров оператора для покупок в магазинах и сервисах доставки. Новые приложения от сервисов онлайн-образования, других партнеров.

Арташес Сивков, Первый исполнительный вице-президент, руководитель Блока «Розничный бизнес» ПАО «ВымпелКом»:

«Анализ реальных потребностей наших клиентов показал, что сегодня мобильному приложению оператора недостаточно быть просто сервисом самообслуживания. Концепция развития «Мой Билайн» заключается в формировании на его основе интернет-магазина, который позволит совершать привычные действия: покупки, управление своим тарифом и номером телефона в одном окне, не вставая с дивана. Первый блок обновлений приложения уже реализован и доступен клиентам. Мы продолжаем работать над тем, чтобы пользователи «Мой Билайн» могли решать важные для себя задачи легко и просто в несколько кликов прямо с мобильного телефона».

Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

Мобильное приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и получило оценки 4,7 на iOS и Android.

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: услуги Билайн Вымпелком мобильные приложения операторские приложения