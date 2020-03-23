Услуги: Не выходя из дома - МегаФон начал онлайн продажу симок с саморегистрацией

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Услуги: Не выходя из дома - МегаФон начал онлайн продажу симок с саморегистрацией

23.03.2020, MForum.ru

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В ситуации, когда людей просят без лишней необходимости не выходить из дома, МегаФон открыл продажу симок через интернет магазин и на ресурсе AliExpress Россия. Также запущен сервис саморегистрации через мобильное приложение МегаФон. То есть можно приобрести новую SIM-карту и подключиться к сети МегаФон, не выходя из дома.

Процесс выглядит так.

Покупатель заказывает новую симкарту на ресурсе Tmail, этом российском представительстве AliExpress. Бесплатная доставка произойдет в течение трех дней.

Не выходя из дома - МегаФон начал онлайн продажу симок с саморегистрацией

Или в собственном интернет-магазине МегаФон, в этом случае доставка также будет бесплатной, но еще быстрее - в течение 1 дня. Стоимость карты - 300 рублей, эта сумма после активации окажется на балансе карты.

Получив карту, абонент ее самостоятельно активирует, в любое удобное ему время, для этого достаточно воспользоваться мобильным приложением МегаФон.

Особенность предложения - абонент при регистрации выбирает любой из действующих тарифов. То есть заказывается "чистая" карта, не привязанная к какому-то конкретному тарифу, что приятно отличает предложение МегаФон от предложений других компаний.

Авторизация симки в приложении занимает 2-3 минуты. Есть два варианта - через сайт Госуслуг, если есть подтвержденная учетка, или уже ставшим классическим "биометрическим" способом, сделав селфи с паспортом в руках, и вбив личные данные в приложение.

«Чтобы купить сим-карту, теперь не обязательно посещать салон связи или заключать контракт, общаясь с курьером. Мы расширили количество интернет-магазинов, в которых можно купить сим-карту с саморегистрацией, - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон, - Это особенно актуально сейчас, когда многие вынуждены остаться дома, но при этом каждому важно находиться на связи со своими близкими. Можно приобрести онлайн и смартфон, и сим-карту к нему, выбрать удобный тариф в приложении и сразу начать пользоваться услугами оператора».

Пока что услуга заработала для абонентов из Москвы, С.-Петербурга и Красноярска. В этих регионах можно активировать симку, а действовать она будет, конечно, и в других регионах.

МегаФон начал пользоваться Tmall с ноября 2019 года. Первоначально оператор выставил в продажу на этой площадке Apple iPhone, с тех пор ассортимент товаров оператора на этой площадке расширился.

Купить SIM-карты оператора МегаФон с доставкой курьером можно также в онлайн-магазинах "Связной", 1CLICK, ЮЛ@ЙН, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.

Хорошее начинание, своевременное начинание, особенно во время карантина. Справедливости ради отметим, что и ВымпелКом продает свои симки на Tmall, также с возможностью саморегистрации (тариф нужно выбрать при покупке). Есть возможность саморегистрации и у покупателей симок Tele2, но не через приложение оператора - для этого придется скачать и поставить приложение ID.Abonent. МТС предлагает приобретать новые SIM-карты через личный кабинет, идентифицируясь по старому договору, а вот новым абонентам саморегистрация на дому пока что не предлагается.

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теги: МегаФон услуги купить SIM-карту симку саморегистрация операторские приложения приложения

© Алексей Бойко, MForum.ru

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