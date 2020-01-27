Купить подключение к Билайн теперь можно через AliExpress Россия

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Купить подключение к Билайн теперь можно через AliExpress Россия

27.01.2020, MForum.ru

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Приобрести на AliExpress Россия теперь можно и подключения к актуальным тарифным планам Билайн. Покупку бесплатно доставит курьер Билайн по указанному покупателем адресу. Срок доставки зависит от местонахождения покупателя. Пока что услуга доступна только в Москве, но в течение первого квартала 2020 года оператор обещает распространить ее и на другие регионы.

Купить подключение к Билайн теперь можно через AliExpress Россия

Активация произойдет после установки SIM-ки в смартфон - придет ссылка на веб-интерфейс для саморегистрации. Нужно будет сфотографировать паспорт, сделать сэлфи и расписаться прямо на экране смартфона. Этого будет достаточно для дистанционной активации карты.

Купить подключение к Билайн теперь можно через AliExpress Россия

В Билайн уверены, что выход на платформу AliExpress Россия поможет расширить каналы дистрибуции. У оператора уже есть опыт продажи на этой онлайн-платформе смартфонов и других гаджетов, есть покупатели, которые уже зарегистрировали в системе свои аккаунты, для них покупка симки возможна, по-сути, в один клик.

Исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский: «Продажи SIM-карт на сайте Билайн в 2019 году выросли в 2,2 раза по сравнению с 2018 годом. Онлайн становится одним из самых перспективных каналов продаж, особенно с развитием дистанционных инструментов для регистрации SIM-карт. Онлайн-магазины AliExpress очень популярны, и сотрудничество с ними стало еще одним способом предложить наши сервисы новым клиентам».

Мир безусловно идет в сторону онлайн-покупок, тем более, таких понятных и стандартных вещей, как SIM-карта или контракт с оператором, поэтому можно прогнозировать, что вскоре мы увидим в AliExpress предложения и других российских операторов. Собственно, у того же МегаФона тоже есть свой интернет-магазин на AliExpress, но пока что в нем продаются только смартфоны Aplle и ZTE.

Пресс-релиз компании Билайн.

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теги: телеком Билайн ВымпелКом розница AliExpress альтернативные каналы продаж альтернативная розница маркетплейсы

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