Телеком: Приложение Билайн позволяет зарегистрировать SIM-карту без посещения салона

12.04.2019, MForum.ru

Запуск ожидается в Москве и С.-Петербурге в мае 2019. На первом этапе можно будет регистрировать только SIM-карты, которые приобретены в магазинах компании и дилеров. Процедура отвечает требованиям законодательства.

В частности, клиенту нужно будет отправить фото паспорта и свое фото, сделанное в реальном времени. Подписать договор на оказание услуг связи можно непосредственно на экране смартфона. После этого ПО распознает документы, сверит фотографии из паспорта и только что снятое. Информация будет направлена оператору, после проверки данных, SIM-карта будет разблокирована.

Функциональность идентификации добавлена в мобильное приложение оператора.

«Внутри компании есть большая экспертиза в области создания и использования цифровых инструментов, которые повышают уровень сервиса. Для самостоятельной регистрации нашим клиентам будет достаточно вставить SIM-карту в смартфон. Ссылка на персональную страницу с регистрацией придет автоматически. Этот сервис дополняет нашу цифровую экосистему. Управление процедурой самостоятельной регистрацией и передаваемая информация остаются внутри компании», - комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский.

В Билайн последовательно занимаются цифровизацией сервиса - ранее запущено цифровое подписание договоров на услуги связи, мобильное приложение для продавцов MyBeeStore, были внедрены инструменты BigData для открытия новых магазинов и ряд других проектов.

В начале апреля 2019 года Tele2 также запустила мобильное приложение для удаленной регистрации абонентов. Ждем аналогичных приложений от МТС и МегаФон. И тогда даже внезапное требование государства о перерегистрации всех SIM-карт на реальных пользователей, если до этой глупости дойдет дело, не парализует пользование сотовой связи и не перегрузит работу операторской розницы. Впрочем, надеюсь, со столь вредными инициативами мы не столкнемся. А вот для регистрации устройств с eSIM приложения могут пригодиться. Если когда-нибудь эта технология будет узаконена и в России.

Пресс-релиз компании Билайн.

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теги: телеком Билайн ВымпелКом регистрация саморегистрация SIM