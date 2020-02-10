13.02.2020, MForum.ru

Число активных пользователей приложением Мой Tele2 - 2 млн ежедневно, удвоилось за 2019 год. В 2019 году число скачиваний приложения в GooglePlay - 18 млн и 1.5 млн в AppStore. 59% пользователей просматривают условия тарифа и остаток пакетов. Расходами и платежами интересуются 44%. 25% клиентов подключают через приложение допуслуги, настраивают тарифные планы, пользуются биржей по продаже минут и гигабайтов, которую оператор перестал называть биржей. 85% пользователей приложения - это пользователи устройств под Android, 15% - iOS. Редизайн приложения прошел в 2019 году, тогда, в частности, добавились сториз, биржа и возможности получения бонусов от партнеров в рамках программы лояльности Больше.

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Пресс-релиз Tele2 через MForum.ru, 2020.02.10

Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы приложения «Мой Tele2» в 2019 году. Абоненты оператора с помощью мобильного приложения управляют услугами, контролируют расходы, делятся гигабайтами и используют «Маркет Tele2». Сервис популярен среди абонентов Москвы и Санкт-Петербурга, а также в регионах Урала и Поволжья. Ежедневно им пользуются 2 млн человек. В 2019 году в GooglePlay приложение скачали более 18 млн клиентов, а в AppStore – 1,5 млн пользователей.

По итогам 2019 года число активных пользователей «Мой Tele2» выросло в два раза. Лидером по количеству клиентов сервиса стал столичный регион. В Московской области проживают около 30% пользователей приложения. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области доля клиентов составляет 8%. Третье место по популярности приложения заняли Челябинская и Нижегородская области, где проживают по 4% пользователей сервиса.

Большинство клиентов (59%) в «Мой Tele2» просматривают условия своего тарифа и остаток пакетов. Расходы и платежи с помощью мобильного приложения проверяют 44% пользователей. Около четверти клиентов подключают дополнительные услуги, настраивают тарифные планы, а также активно пользуются сервисом по продаже минут и гигабайтов «Маркет Tele2». Пользователи столичного региона разместили 30% от всех предложений в «Маркет Tele2», клиенты Урала – 13%. На долю пользователей из Северо-Запада, Поволжья и Центра пришлось по 10% от всех предложений.

Более 15% пользователей мобильного приложения делятся гигабайтами с другими абонентами. Столичные клиенты оператора осуществили 30% операций по услуге «Делитесь гигабайтами» в приложении, уральские пользователи – 16%, а клиенты из Поволжья – 10% от всех операций.

Клиенты приложения «Мой Tele2» предпочитают смартфоны на операционной системе Android – 85%, остальные 15% используют смартфоны iOS. В большинстве регионов самыми популярными устройствами среди пользователей приложения стали модели Samsung и Huawei – их доля 23% и 20% соответственно. При этом в столичном регионе лидируют смартфоны марки Apple. Ими пользуется более 22% клиентов мобильного приложения.

Сервис «Мой Tele2» стал лидером исследования операторских приложений Роскачества в российском сегменте магазинов GooglePlay и AppStore. «Мой Tele2» стал абсолютным лидером рейтинга приложений для платформы Android с общим баллом 4,851 из 5 возможных. Кроме того, личный кабинет Tele2 вошел в категорию «лучших из лучших» приложений для iOS – он занял вторую позицию в рейтинге с отставанием от обладателя первого места в сотые доли балла. Приложение «Мой Tele2» получило максимальный балл по производительности и надежности на платформах Android и iOS, а на платформе Android – еще по безопасности.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«Приложение «Мой Tele2» – одна из важнейших точек контакта абонента с брендом оператора. Ежедневно сервисом пользуется почти 2 млн человек, и количество клиентов увеличивается. Все больше абонентов обращаются к онлайн-сервисам, стремятся получать всю необходимую информацию в несколько действий на своем смартфоне. Операционные показатели цифрового канала говорят о том, что с помощью нашего сервиса абоненты могут быстро и интуитивно решать свои задачи. В 2019 году мы сделали редизайн приложения и добавили новые форматы, например, ленту в виде stories с полезной информацией для абонентов. Также в приложении появились новые функции. Пользователи с помощью сервиса могут продавать и покупать минуты и гигабайты в «Маркете Tele2» и получать бонусы от наших партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Мы продолжим трансформацию цифровых сервисов Tele2 и будем предлагать клиенту максимально удобный опыт взаимодействия с оператором онлайн».

Ирина Буцких, директор по клиентскому сервису макрорегиона «Москва» Tele2:

«Столичный регион сохраняет за собой лидерство по доле пользователей приложения «Мой Tele2». Ядро нашей аудитории – это смартфон-пользователи, люди, которые регулярно обращаются за помощью к цифровым сервисам. Так, на сегодняшний день количество активных пользователей личного кабинета в Москве и области превышает 77%. При этом число московских клиентов, постоянно пользующихся услугой, увеличилось на 10% год к году. Мы ценим время наших абонентов, поэтому продолжаем развивать онлайн-каналы и модифицировать приложение, делая его еще более функциональным».

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теги: Tele2 MVNO мобильные приложения операторские приложения