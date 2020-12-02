Акции: Новогодние подарки в Мой Билайн - бесплатно до 5 бонусов каждому

02.12.2020, MForum.ru

Новая акция Билайн не только порадует абонентов, но и поможет компании привлечь внимание к ее мобильному приложению "Мой Билайн". Приложение автоматически подберет для каждого клиента набор услуг на основе индивидуального профиля пользования. Каждый клиент может получить до 5 разных бонусов в дополнение к своему тарифу - оператор обещает дополнительные гигабайты интернета, минуты, скидки и другие подарки.

Полученные бонусы должны дать абоненту возможность улучшить свой тариф, добавив в него пакеты интернета, безлимиты на соцсети, мессенджеры видео и даже безлимитный интернет (зависит от бонусов), также возможны скидки на смартфоны, аксессуары и т.п.

Все подарки действуют 3 месяца с момента их подключения в мобильном приложении Мой Билайн. После завершения этого периода услуги отключатся автоматически. Чтобы продолжить пользоваться полюбившейся услугой и далее, достаточно самостоятельно подключить соответствующие опции в мобильном приложении Мой Билайн.

Воспользоваться акцией может любое физлицо - абонент Билайн. Для начисления подарков достаточно иметь положительный баланс счета.

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теги: услуги Билайн ВымпелКом операторские приложения мобильные приложения Мой Билайн