Телеком: Билайн и Tele2 разделили первое место по качеству операторских мобильных приложений

MForum.ru
08.08.2019,
В Центре цифровой экспертизы Роскачества провели исследования популярных мобильных приложений сотовых операторов. Тестировались 18 приложений (по 9 для IoS и Android), предназначенных для управления тарифами и услугами. Совокупная аудитория этих приложений - многие десятки миллионов пользователей.
Приложения проверялись и оценивались по таким показателям, как функциональность, безопасность, удобство пользования, производительность и надежность, информативность и достоверность сведений о приложениях в онлайн-магазинах.
Интересно, что все протестированные приложения признаны качественными, 16 из 18 приложений преодолели уровень оценки в 4,0 балла, только Мой Danycom подкачал, да и то потому, что не позволяет оформить симку через приложение и не ссылается на документацию.
Особое внимание уделялось анализу возможностей приложений управлять тарифным планом, прежде всего - сменой ТП или его настройкой. У Yota было выявлено отсутствие функциональностей "статистика расходов" и "история пополнений".
Приложения сравнивались по простоте и качеству навигации, возможностям использования стандартных жестов, интуитивности пользования. Все приложения прошли проверку на безопасность, оказалось, что все программы передают клиентские данные только в зашифрованном виде.
Интегрально по итогам всех тестов первое место в категории Приложение для iOS заняло приложение "Мой Билайн" с оценкой 4,77, а в категории Приложение для Android - "Мой Tele2" с оценкой 4,85.
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.
теги: телеком мобильные приложения операторские приложения Билайн ВымпелКом Tele2 Роскачество
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
07.08. [Обзоры] Билайн Смарт 4: Четвертый акционный - совсем неплох, если не считать камеру / MForum.ru
12.10. [Новинки] Мнения: Первые впечатления от Windows Phone 7 / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Motorola One Zoom оснастят четырьмя камерами / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 10 / Galaxy Note 10+ представлены официально / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: LG подтвердила участие в IFA 2019. Ждем V60 ThinQ со складным дисплеем? / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Смартфон Realme c 64 Мп камерой представят 15 августа / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: UMIDIGI X представлен официально / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 представлены официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: Nubia Z20 отметился в TENAA / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: Redmi K30 Pro может получить Snapdragon 855+ / MForum.ru
02.08. [Новинки] Слухи: Готовится к релизу новый Samsung Galaxy Active / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию – Lenovo ZP6 и не только / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Oukitel C17 Pro получит строенную камеру / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro / MForum.ru
30.07. [Новинки] Слухи: iQOO Pro 5G представят в августе / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E – возрождение бюджетной линейки / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS195 представлен официально / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Vivo V17 с 4 камерами на задней панели / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S6 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Слухи: Nokia 8.2 получит 32 Мп выдвижную камеру и Android Q / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Moto E6 представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Релиз Samsung Galaxy Fold состоится в сентябре / MForum.ru