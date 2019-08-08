Телеком: Билайн и Tele2 разделили первое место по качеству операторских мобильных приложений

08.08.2019, MForum.ru

В Центре цифровой экспертизы Роскачества провели исследования популярных мобильных приложений сотовых операторов. Тестировались 18 приложений (по 9 для IoS и Android), предназначенных для управления тарифами и услугами. Совокупная аудитория этих приложений - многие десятки миллионов пользователей.

Приложения проверялись и оценивались по таким показателям, как функциональность, безопасность, удобство пользования, производительность и надежность, информативность и достоверность сведений о приложениях в онлайн-магазинах.

Интересно, что все протестированные приложения признаны качественными, 16 из 18 приложений преодолели уровень оценки в 4,0 балла, только Мой Danycom подкачал, да и то потому, что не позволяет оформить симку через приложение и не ссылается на документацию.

Особое внимание уделялось анализу возможностей приложений управлять тарифным планом, прежде всего - сменой ТП или его настройкой. У Yota было выявлено отсутствие функциональностей "статистика расходов" и "история пополнений".

Приложения сравнивались по простоте и качеству навигации, возможностям использования стандартных жестов, интуитивности пользования. Все приложения прошли проверку на безопасность, оказалось, что все программы передают клиентские данные только в зашифрованном виде.

Интегрально по итогам всех тестов первое место в категории Приложение для iOS заняло приложение "Мой Билайн" с оценкой 4,77, а в категории Приложение для Android - "Мой Tele2" с оценкой 4,85.

пресс-релиз.

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теги: телеком мобильные приложения операторские приложения Билайн ВымпелКом Tele2 Роскачество