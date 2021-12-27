Тарифы: Вымпелком и Яндекс Плюс представили тариф "Близкие люди с Яндекс Плюс"

27.12.2021, MForum.ru

Совместный тариф билайн и Яндекс Плюс "Близкие люди с Яндекс Плюс" - тариф с единым платежом. Кроме пакета минут и интернета в него входят безлимитные мессенджеры, а также доступ к Кинопоиску, Яндекс.Музыке и кешбэку баллами в сервисах Яндекса. Для московского региона предложение выглядит так:

За основу предложения был взят тариф "Близкие люди 2" с безлимитными внутрисетевыми звонками, включенными сотнями минут для голосовых вызовов на любые номера, неограниченный доступ к мессенджерам и десятки гигабайт интернета. При использовании этого тарифа сервисы Яндекса не будут расходовать пакет трафика (кроме Крыма и Чукотки), смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и подкасты можно будет без ограничений.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу:

«При создании этого тарифа мы руководствовались нуждами клиента. «Близкие люди с Яндекс Плюс» — это отличная возможность предложить нашим клиентам широкий спектр удобных продуктов и сервисов, и одновременно сделать связь максимально выгодной. Тариф с Яндекс Плюсом для нас сейчас пилотный, но мы рассчитываем, что уже в следующем году нам удастся представить больше совместных проектов».

Андрей Гевак, руководитель Яндекс Плюса:

«Мы смотрим сериалы и слушаем музыку по пути на работу, целый день переписываемся в мессенджерах, заказываем доставки одним кликом, звоним близким и выкладываем фотографии в соцсети — и так каждый день. Наш совместный тариф с билайном — это отражение современной жизни, которую уже невозможно представить без мобильного интернета и сервисов, входящих в Плюс. Мы надеемся, что абонентам билайна понравится быть в Плюсе».

Подробные данные тарифа, .pdf (Московский регион)

Общий подход - новый тариф предлагает более выгодные условия, чем если приобретать связь и подписку по-отдельности. Цель таких предложений - повысить "время жизни абонента", то есть время пользования тарифом за счет привыкания к пользованию набором дополнительных услуг. Кроме того, в дальнейшем более высокие стоимости пакетных предложений оператора будут психологически восприниматься как комфортные даже если в них, например, не будет партнерских предложений.

пресс-релиз билайн

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