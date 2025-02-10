Спутниковая связь: T-Mobile будет взимать $15 в месяц за возможность отправки текстовых сообщений через спутники Starlink

10.02.2025, MForum.ru

Американская T-Mobile определилась с тарифами на отправку текстовых сообщений через спутники везде, где нет покрытия сети сотовой связи – после того, как завершится бета-тестирование. Возможность отправки и получения текстовых сообщений обойдется в $15 в месяц на большинстве тарифов. Для участников тестового периода услуга будет стоить $10 в месяц. Об этом сегодня сообщает Bloomberg.

Пользователи самого дорогого тарифного плана Go5G Next получат услугу без дополнительной оплаты – разумный маркетинговый ход оператора.

Интересно, что услуги D2C станут доступны и абонентам конкурирующих операторов, Verizon и AT&T, но им придется платить по $20 в месяц.

На первом этапе будут поддерживаться только текстовые сообщения, в дальнейшем ожидается добавление поддержки голосовых сообщений, пересылки изображений и т.п.

Verizon, тем временем, тестирует передачу текстовых сообщений, данных и голосовых сообщений с конкурентом SpaceX, с компанией AST SpaceMobile.

Будут ли услуги D2C американских сетей спутниковой связи доступны российским пользователям? На это рассчитывать не приходится. Как минимум, в ближайшие годы. Так что молча завидуем.

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теги: спутниковая связь LEO SpaceX Starlink тарифы T-Mobile

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