Спутниковая связь: Китай противостоит американской SpaceX на разных орбитах

11.05.2024, MForum.ru

Космос - одно из немногих высокотехнологичных направлений, где Китай, возможно, еще уступает США. Но и здесь Китай быстро наращивает мускулы. Если Starlink стремится добавить к LEO (низким околоземным орбитам) еще и орбиты VLEO (особо низкие околоземные орбиты), то Китай нацелился на MEO (средние орбиты).

9 мая на среднюю орбиту (порядка 20 000 км) китайцы запустили первый спутник будущей мощной группировки ШПД к интернету - под забавным названием Smart SkyNet, сообщает South China Morning Post.

Спутник под названием Zhihui Tianwang-1 01 или по-другому Smart SkyNet-1 01, запущен китайской ракетой Long March 3B с космодрома Сичан на юго-западе Китая.

Спутник разработан Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологии (CASC), он предназначен для тестирования технологий спутникового ШПД к интернету. Это начало формирования группировки Skynet в которой первоначально будет 8 спутников с возможностью расширения до 16 или 32.

Название Skynet заставляет невольно вспомнить о киновселенной терминаторов и ИИ, стремящихся уничтожить человечество. Для Китая оно знаковое, так же называется китайская сеть видеослежки за населением «в общественных местах» - крупнейшая такая сеть на планете, в нее входит уже более 20 млн камер.

Несмотря на схожесть названий, между наземной сетью видеонаблюдения и MEO сетью ШПД, нет известной связи (хотя в перспективе часть камер можно будет подключить через спутник). Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, на спутнике нет оборудования для видеонаблюдения.

Как знают в CCTV, MEO-группировка Smart SkyNet может стать частью единой системы «интернет через космос», в объединении с китайскими LEO-группировками GuoWang и G60 Starlink (да, китайцы, как один из героев сериала «Силиконовая долина», действительно строят "китайский Starlink", но с «приставкой» G60). Каждая из этих группировок должна будет состоять более чем из 12 тысяч. В структуру единой системы планируется включить и спутники на GEO-орбите:

«Такая интегрированная космическая сеть обеспечит доступ в Интернет всем типам пользователей во всех сценариях и во всех доменах», - пафосно заявила государственная телекомпания Китая.

«После завершения развертывания созвездие будет предоставлять персонализированные услуги ШПД без «слепых зон» во всем мире», - утверждается в отчете CCTV.

По данным аналитиков, тестовый спутник Smart SkyNet-1 01 позволит провести тестирование ряда телеком-технологий, включая космическую лазерную связь и ШПД в Интернет для самых различных пользователей, начиная от антарктических исследовательских станций и заканчивая кораблями в западной части Индийского океана и спутниками на LEO-орбитах.

Сейчас средними околоземными орбитами (MEO) принято называть орбиты с высотами от 2 тыс. км до 36 тыс. км. В основном этот диапазон орбит используется для глобальных навигационных систем (GNSS). Спутники сети GPS расположены на расстоянии около 20 200 км от земли, а китайские спутники BeiDou - на расстоянии 21 500 км.

Крупнейшая в мире группировка широкополосной связи Starlink американской компании SpaceX включает чуть меньше 6 тысяч спутников на LEO-орбитах. Зарегистрированная в Техасе компания планирует нарастить число спутников до 42 тысяч.

Группировку Smart SkyNet начали создавать с 2018 года - тогда было подписано соглашение между Университетом Цинхуа и муниципальным правительством Шанхая. В разработках спутника Smart SkyNet-1 01 принимали участие ряд институтов - CASC, China Electronics Technology Group Corp., Китайская академия наук.

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теги: спутниковая связь Китай Smart SkyNet MEO группировки созвездия

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