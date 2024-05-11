Спутниковая связь: Китай противостоит американской SpaceX на разных орбитах

MForum.ru
11.05.2024,
Космос - одно из немногих высокотехнологичных направлений, где Китай, возможно, еще уступает США. Но и здесь Китай быстро наращивает мускулы. Если Starlink стремится добавить к LEO (низким околоземным орбитам) еще и орбиты VLEO (особо низкие околоземные орбиты), то Китай нацелился на MEO (средние орбиты).
9 мая на среднюю орбиту (порядка 20 000 км) китайцы запустили первый спутник будущей мощной группировки ШПД к интернету - под забавным названием Smart SkyNet, сообщает South China Morning Post.
Спутник под названием Zhihui Tianwang-1 01 или по-другому Smart SkyNet-1 01, запущен китайской ракетой Long March 3B с космодрома Сичан на юго-западе Китая.
Спутник разработан Китайской корпорацией аэрокосмической науки и технологии (CASC), он предназначен для тестирования технологий спутникового ШПД к интернету. Это начало формирования группировки Skynet в которой первоначально будет 8 спутников с возможностью расширения до 16 или 32.
Название Skynet заставляет невольно вспомнить о киновселенной терминаторов и ИИ, стремящихся уничтожить человечество. Для Китая оно знаковое, так же называется китайская сеть видеослежки за населением «в общественных местах» - крупнейшая такая сеть на планете, в нее входит уже более 20 млн камер.
Несмотря на схожесть названий, между наземной сетью видеонаблюдения и MEO сетью ШПД, нет известной связи (хотя в перспективе часть камер можно будет подключить через спутник). Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, на спутнике нет оборудования для видеонаблюдения.
Как знают в CCTV, MEO-группировка Smart SkyNet может стать частью единой системы «интернет через космос», в объединении с китайскими LEO-группировками GuoWang и G60 Starlink (да, китайцы, как один из героев сериала «Силиконовая долина», действительно строят "китайский Starlink", но с «приставкой» G60). Каждая из этих группировок должна будет состоять более чем из 12 тысяч. В структуру единой системы планируется включить и спутники на GEO-орбите:
«Такая интегрированная космическая сеть обеспечит доступ в Интернет всем типам пользователей во всех сценариях и во всех доменах», - пафосно заявила государственная телекомпания Китая.
«После завершения развертывания созвездие будет предоставлять персонализированные услуги ШПД без «слепых зон» во всем мире», - утверждается в отчете CCTV.
По данным аналитиков, тестовый спутник Smart SkyNet-1 01 позволит провести тестирование ряда телеком-технологий, включая космическую лазерную связь и ШПД в Интернет для самых различных пользователей, начиная от антарктических исследовательских станций и заканчивая кораблями в западной части Индийского океана и спутниками на LEO-орбитах.
Сейчас средними околоземными орбитами (MEO) принято называть орбиты с высотами от 2 тыс. км до 36 тыс. км. В основном этот диапазон орбит используется для глобальных навигационных систем (GNSS). Спутники сети GPS расположены на расстоянии около 20 200 км от земли, а китайские спутники BeiDou - на расстоянии 21 500 км.
Крупнейшая в мире группировка широкополосной связи Starlink американской компании SpaceX включает чуть меньше 6 тысяч спутников на LEO-орбитах. Зарегистрированная в Техасе компания планирует нарастить число спутников до 42 тысяч.
Группировку Smart SkyNet начали создавать с 2018 года - тогда было подписано соглашение между Университетом Цинхуа и муниципальным правительством Шанхая. В разработках спутника Smart SkyNet-1 01 принимали участие ряд институтов - CASC, China Electronics Technology Group Corp., Китайская академия наук.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: спутниковая связь Китай Smart SkyNet MEO группировки созвездия
--
Публикации по теме:
10.05. [Новости компаний] Спутниковая связь: Бизнес Starlink стремительно растет - прибыль компании в 2024 году может достичь $6.6 млрд / MForum.ru
02.05. [Новости компаний] Спутниковая связь: SES покупает Intelsat за $3,1 млрд, чтобы усилить свои позиции на фоне роста конкуренции с Starlink / MForum.ru
22.04. [Новости компаний] Спутниковая связь: Операторам мобильной связи не помешает выбор поставщиков услуг спутниковой связи / MForum.ru
28.03. [Новости компаний] Спутниковая связь: Eutelsat OneWeb заключила контракт на подключение бизнес-авиации с дочкой Boeing / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Спутниковая связь: AT&T готова поддержать планы запуска услуг прямой сотово-спутниковой связи / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Lenovo Tab K11 / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Google анонсирует Pixel 8a с ценой от 499 долларов / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Vivo Pad 3 станет первый планшетом со Snapdragon 8s Gen 3 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные характеристики Realme GT Neo 6 / MForum.ru
06.05. [Новинки] Слухи: В сети появились официальные рендеры Sony Xperia 1 VI / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V30e со Snapdragon 6 Gen 1, экраном с частотой 120 Гц и селфи-камерой 50 МП / MForum.ru
06.05. [Новинки] Анонсы: Смартфон начального уровня Vivo Y18 дебютирует в Индии с «самым ярким экраном в сегменте» / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y38 с аккумулятором емкостью 6000 мАч / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100 4G с зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет HTC A101 Plus Edition на базе Unisoc T606 / MForum.ru
02.05. [Новинки] Слухи: Honor 200 и Honor 200 Pro готовятся к релизу / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: HMD готовится представить 4 новых фичефона / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix GT 20 Pro с Dimensity 8200 Ultimate, экраном с частотой 144 Гц и настраиваемыми светодиодами / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A60 со Snapdragon 680 4G и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Слухи: В сеть попали рендеры Infinix GT 20 Pro / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Представлено трио смартфонов HMD Pulse / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 12 Lite, представляющий собой переименованный Realme C67 4G / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Umidigi анонсировала смартфоны A15 Ultra, A16 Pro и 3 новых планшета / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Itel S24 на базе Helio G91 представлен официально / MForum.ru
23.04. [Новинки] Слухи: Появились данные о ключевых спецификациях OPPO Pad 3 / MForum.ru