Рекламные компании операторов: Билайн запустил новую интегрированную кампанию в поддержку "Близких людей"

07.02.2021, MForum.ru

Билайн при поддержке Contrapunto и StarCom запустил новую интегрированную кампанию в поддержку популярного семейного предложения «Близкие люди», которым можно делиться бесплатно с кем хочешь.

Рекламная кампания развернется во всех каналах в период 3 февраля по 14 марта.

Юлия Галина, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям Билайн:

«Нашу новую рекламную кампанию мы построили вокруг клиента и его потребностей. Чтобы рассказать каждому про преимущества семейного предложения, актуальных именно для него, мы создали целую экосистему. Например, для одних семей – таргетируется креатив про возможность делиться тарифом с детьми, для других – поделиться тарифом с родителями, а для тех, кто еще в поиске своей второй половины – объединить все свои девайсы в одном тарифе».

Источник: re-port.ru

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