Рекламные компании операторов: Билайн запустил новую интегрированную кампанию в поддержку "Близких людей"

MForum.ru
07.02.2021,
Билайн при поддержке Contrapunto и StarCom запустил новую интегрированную кампанию в поддержку популярного семейного предложения «Близкие люди», которым можно делиться бесплатно с кем хочешь.
Рекламная кампания развернется во всех каналах в период 3 февраля по 14 марта.
Юлия Галина, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям Билайн:
«Нашу новую рекламную кампанию мы построили вокруг клиента и его потребностей. Чтобы рассказать каждому про преимущества семейного предложения, актуальных именно для него, мы создали целую экосистему. Например, для одних семей – таргетируется креатив про возможность делиться тарифом с детьми, для других – поделиться тарифом с родителями, а для тех, кто еще в поиске своей второй половины – объединить все свои девайсы в одном тарифе».
Источник: re-port.ru
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком Билайн Вымпелком реклама рекламные компании
Публикации по теме:
20.10. [Новости компаний] Операторская реклама: Сергей Шнуров спел в новом флайте МегаФона "Копилка" / MForum.ru
27.07. [Новости компаний] Реклама: Реклама сотовых операторов и ее оценки - Билайн собрал 11 наград / MForum.ru
07.05. [Новости компаний] Итоги: ВымпелКом отчитался за 1q2020 в "красной зоне", но есть и позитив / MForum.ru
10.03. [Новости компаний] B2B: Платформа Билайн.ПРОдвижение поможет малому бизнесу / MForum.ru
18.10. [Новости компаний] Big Data и реклама / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Стала известна европейская цена Xiaomi Mi 11 / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 c Android 11 представлен официально / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.4 с Android Go представлен официально / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: UMIDIGI A9 Max оснастят 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A52 5G замечен на фото / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: itel A47 – смартфон за 5499 рупий для индийского рынка / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К? / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Новый Nokia 2720 замечен в FCC / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Hisense A7 CC получил цветной e-ink дисплей / MForum.ru
29.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 11 Pro получит более емкую батарею / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: Realme RMX3121 замечен в TENAA / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A02 представлен официально / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge S представлен официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Наушники Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition представлены официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Каким будет iPhone SE (2021)? / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BL8000 – защищенный смартфон на Dimensity 1200 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Бюджетный 5G-смартфон Oppo A55 представлен официально / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: 5G-смартфон за 999 юаней? / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru