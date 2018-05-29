Акции: Билайн запустил обмены шагов на гигабайты

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Акции: Билайн запустил обмены шагов на гигабайты

29.05.2018, MForum.ru

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Сегодня "ВымпелКом" представил новое предложение для абонентов, выбравших тариф "ВСЁмоё!", - "Гиги за шаги". Абонентам, которые прошли за день более 10 тысяч шагов, на следующий день на счет начисляется 100 МБ. За месяц можно набрать до 3 ГБ акционного трафика.

 

Гиги за шаги

 

Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, достаточно подключиться к акции "Гиги за шаги". Это можно сделать, обновив мобильное приложение "Мой Билайн" и затем присоединившись с его помощью к опции.

 

Гиги за шаги

 

Следить за количеством пройденных шагов участники смогут в приложении "Мой Билайн", оно также агрегирует данные из приложений "Здоровье" (iPhone от версии iOS 9), а также Google Fit (Android от OS4).

 

Гиги за шаги

 

В соответствии с современными трендами, в Билайн не забыли и о геймификации, что может дополнительно стимулировать участников проекта активнее двигаться.

 

Гиги за шаги

 

Рекламировать новую опцию будет Александр Ревва.

 

Гиги за шаги

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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29.05.2018 23:10 От: ABloud

«Билайн» превращает шаги в гигабайты мобильного интернета

29 мая, 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») расширяет возможности новой тарифной линейки «ВСЁмоё!» и предлагает получать дополнительно до 3 ГБ интернета каждый месяц.

Теперь пользователи тарифов «ВСЁмоё!» могут менять не только минуты и SMS на гигабайты и наоборот, но и конвертировать количество пройденных шагов в дополнительный интернет-трафик.

Воспользоваться новой опцией тарифных планов «ВСЁмоё!» можно при подключении к акции «Гиги за шаги». Условия просты - совершая привычные действия, например, походы по магазинам или прогулки с друзьями, абоненты могут ежедневно получать дополнительные 100 МБ к своему пакету мобильного интернета. Для этого достаточно пройти 10 000 шагов и более в течение дня. Начисление интернет-трафика происходит на следующий день при условии положительного баланса счета. 100 бонусных МБ могут быть начислены только 1 раз в день.

Следить за количеством пройденных шагов участники смогут в приложении «Мой Билайн», которое агрегирует данные из приложений «Здоровье» на iPhone (iOS 9 и выше), а также Google Fit для Android (версии ОС 4 и выше), и затем ежедневно конвертирует шаги в мегабайты дополнительного трафика.

«Запуск акции «Гиги за шаги» стал продолжением реализации стратегии «Билайн», направленной на предвидение и удовлетворение актуальных потребностей клиентов. С каждым годом в фитнес-залах, на спортивных площадках в парках и во дворах становится все больше людей. Ориентируясь на эти увлечения, в новом предложении мы совместили два ключевых тренда: возможность управлять своими услугами и стремление вести здоровый образ жизни. Для тех, кто уже ведет активный образ жизни, участие в акции – это прекрасная возможность получать реальную выгоду за привычные действия, а для тех, кто менее спортивен – приятный дополнительный стимул начать действовать. Уверены, что нашим клиентам понравится, как просто можно превратить пройденные шаги в интернет-трафик, а полученные результаты и польза для здоровья сделают их счастливыми», - прокомментировали Ирина Лебедева, вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом».

Так, при создании линейки «ВСЁмоё!», которая была представлена в марте этого года, были проанализированы и учтены актуальные тренды рынка мобильной связи, одним из которых является кастомизация услуг.

Первые результаты запуска подтвердили, что «Билайн» выбрал правильный подход: самостоятельное управление тарифными планами востребовано абонентами. В течение двух месяцев к новой линейке подключилось более 4 млн клиентов, и порядка 37% пользователей совершили обмен интернет-трафика на голосовой.

При разработке акции «Гиги за шаги» в апреле 2018 года «Билайн» провел исследование среди абонентов, в рамках которого 42% владельцев смартфонов отметили, что регулярно занимаются физической активностью. Более 71% следят за показателями своих тренировок с помощью смартфонов, а 43% ставят план по количеству пройденных шагов в сутки.

Акция «Гиги за шаги» действует для физических лиц, обслуживающихся на одном из тарифов предоплатной системы расчётов линейки «ВСЁмоё!» с 29 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года на территории РФ, за исключением Чукотского АО, Республики Крым и г.Севастополь. Для участия в акции необходимо согласиться на сбор и обработку компанией ПАО «ВымпелКом» данных о шагах из указанных выше приложений. Организатор акции оставляет за собой право изменять условия начисления/расходования бонусов за шаги. Организатор акции ПАО «ВымпелКом» адрес: 127083, Москва, ул.Восьмого Марта, д.10, корп. 14, ОГРН 102770016663

Более подробная информация об акции доступна на сайте www.beeline.ru/gb-za-shagi

На учет данных по количеству шагов могут влиять индивидуальные технические особенности типов носимых фитнес-устройств и мобильных приложений, а также индивидуальные особенности участников Акции (длина шага, скорость передвижения и т.д.).

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