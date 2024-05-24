Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2

MForum.ru

Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2

24.05.2024, MForum.ru

Помимо Poco F6 и F6 Pro, у Poco был сюрприз – первый планшет под этой торговой маркой. Новинка называется Poco Pad, он позиционируется как для работы, так и для игр.

Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2

Poco Pad получил 12,1-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2,5K и 68 миллиардами цветов (12 бит). Пиковая яркость составляет 600 нит, а пользователи могут наслаждаться отсутствием мерцания благодаря функции затемнения постоянным током.

Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2

Poco утверждает, что этот планшет оптимизирован как для развлечений, так и для работы, поэтому выбрано соотношение сторон 16:10, что обеспечивает хороший баланс между ними. В части мультимедиа в наличии четыре динамика с Dolby Atmos, а дисплей поддерживает Dolby Vision для более высокого качества изображения при потоковой передаче видео.

Аккумулятор емкостью 10 000 мАч должен обеспечивать 16 часов непрерывной потоковой передачи видео. Зарядка осуществляется при мощности 33 Вт, Poco заявляет, что 15 минут зарядки достаточно для 26 часов воспроизведения музыки (хотя кто использует свой планшет для прослушивания музыки?).

Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2

Poco Pad базируется на процессоре Snapdragon 7s Gen 2, который также используется в Poco X6. Дополняют чипсет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить картами microSD объемом до 1,5 ТБ.

Так как это продукт Xiaomi, новинка работает под управлением HyperOS, которая предлагает некоторые интересные функции вместе с сопутствующим телефоном HyperOS. Например, можно транслировать экран своего телефона на планшет. Эта функция позволяет перетаскивать объекты между планшетом и телефоном (текст, файлы, изображения), для этого можно использовать общий буфер обмена. Еще одна интересная вещь: планшет можно привязать к телефону одним касанием.

Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2

Poco Pad получил гладкий металлический корпус толщиной 7,52 мм и весом 571 г. Он поставляется в сером и синем цветах. Также компания Poco создала чехол Poco Pad Cover для дополнительной защиты в дороге, а если вы планируете использовать планшет для работы – можно приобрести клавиатуру Poco Pad Keyboard. Также есть Poco Smart Pen для заметок и рисования.

Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2

На старте продаж Poco Pad доступен по цене 300 долларов США (есть только одна версия, 8/256 ГБ). После завершения промо-акции планшет будет продаваться по обычной цене 330$. Что касается аксессуаров: клавиатура стоит 80 долларов, ручка — 60 долларов, а базовый чехол — 20 долларов.

Анонсы: Представлен Poco Pad 12,1-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и процессором Snapdragon 7s Gen 2

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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