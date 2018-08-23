Пресс-релизы: «Билайн» приглашает москвичей поздравить Парк Горького с юбилеем

23.08.2018, MForum.ru

23 августа, 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступит генеральным партнером фестиваля, посвященного 90-летию Парка Горького(0+), который пройдет с 25 августа по 2 сентября. Оператор связи порадует гостей разнообразными технологическими новинками, музыкальным VR-фестивалем, захватывающим квестом по самым интересным местам парка для любителей прогулок и участников акции «Гиги за шаги». «Билайн» позаботился и об удобстве посетителей — на территории фестиваля будут установлены зарядные станции, комфортные места для отдыха, яркие фотозоны для необычных фотографий и многое другое.

Программа фестиваля состоит из более чем 150 событий. Гостей ждет 90 часов аудиоспектаклей, 1 680 кв.м. пешеходного понтона, более 140 часов лекций и мастер-классов, благотворительный флешмоб и поэтические батлы. Площадками фестиваля станут самые любимые и значимые локации Парка Горького: Голицынский пруд, Пушкинская набережная, Ажурная беседка, Обсерватория, кинотеатр «Пионер», площадь центрального фонтана и т.д. Каждый день фестиваля будет посвящен определенной тематике: искусству, детям, доброте, спорту, театру, музыке и знаниям.

26 августа в парке состоится самый непосредственный день фестиваля – День Детей. В рамках образовательной программы эксперты «Билайн» и поисковой организации «Лиза Алерт» проведут открытое мероприятие для родителей и детей. Взрослые узнают об основных правилах безопасности, что необходимо брать с собой на прогулку в лес, что делать, когда потерялся ребенок и почему ложный вызов лучше упущенного времени, а малышей ждет увлекательный квест. «Школа «Лиза Алерт»» пройдет в образовательном центре «Гараж». Мероприятие бесплатное, подробная информация и регистрация доступны по ссылке: https://lizaalert.timepad.ru/event/791755/.

Музыкальную программу праздничных мероприятий «Билайн» дополнит собственным фестивалем в виртуальной реальности, где гости смогут пережить свой уникальный концертный опыт в формате 360’. Посмотреть концерт любимого исполнителя можно в интерактивной зоне BeelineUP на Пушкинской набережной. В течение всего фестиваля там же будет работать бесплатный мини-кинотеатр под открытым небом. Гости Парка Горького смогут отдохнуть и, благодаря телевидению нового поколения «Билайн ТВ», посмотреть новинки кинопроката, мультсериалы от Nickelodeon, концерты от MTV Россия, детский контент от Cartoon Network, развлекательные и познавательные программы, фильмы и многое другое.

Попасть на BeelineUP и получить максимум привилегий на фестивале можно, оформив MelodyID на beelineup.ru.

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