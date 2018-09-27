Пресс-релизы: Гиги за шаги: идем дальше

27.09.2018, MForum.ru

27 сентября 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявляет о продлении акции «Гиги за шаги» и расширении ее действия. Теперь менять количество пройденных шагов на дополнительный интернет-трафик смогут и абоненты конвергентных тарифов «Всё в одном». Срок действия акции продлен до 31 января 2019 года.

Акция «Гиги за шаги» была запущена в мае этого года для пользователей тарифов «ВСЁмоё!». За 5 месяцев участники совершили более 22 млрд шагов, а пройденное расстояние позволило бы обогнуть планету Земля 408 раз. Самыми активными городами стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Интересным фактом стало, что к акции подключилось больше мужчин (58%), чем женщин (42%). Самой активной категорией стала молодежь в возрасте от 23 до 39 лет (63%).

Возможность менять не только минуты и SMS на гигабайты и наоборот, но и конвертировать количество пройденных шагов в дополнительный интернет-трафик оказалась востребованной среди пользователей - 40% участников акции специально сменили свой старый тарифный план на новую линейку тарифов «ВСЁмоё!» для участия в акции. Среднее потребление интернета пользователями, подключенными к акции «Гиги за шаги», увеличилось на треть.

За несколько недель до окончания акции Билайн получил много обращений от абонентов о продлении проекта «Гиги за шаги». В результате было принято решение увеличить срок действия акции до конца января 2019 года, а также сделать ее доступной для абонентов конвергентных тарифов «Всё в одном».

Условия участия просты - для того, чтобы ежедневно получать дополнительные 100 МБ к своему пакету мобильного интернета, абонентам конвергентных тарифов «Всё в одном» необходимо подключиться к акции «Гиги за шаги» и проходить 10 000 шагов и более в течение дня. Начисление интернет-трафика происходит на следующий день при условии положительного баланса счета. 100 бонусных МБ могут быть начислены только 1 раз в день.

Следить за количеством пройденных шагов участники смогут в приложении «Мой Билайн», которое агрегирует данные из приложений «Здоровье» на iPhone (iOS 9 и выше), а также Google Fit для Android (версии ОС 4 и выше), и затем ежедневно конвертирует шаги в мегабайты дополнительного трафика.

Акция «Гиги за шаги» действует для физических лиц, обслуживающихся на одном из тарифов предоплатной системы расчётов линейки «ВСЁмоё!» и конвергентных тарифов «Всё в одном» с 01 октября 2018 года по 31 января 2019 года на территории РФ, за исключением Чукотского АО, Республики Крым и г.Севастополь. Для участия в акции необходимо согласиться на сбор и обработку компанией ПАО «ВымпелКом» данных о шагах из указанных выше приложений. Организатор акции оставляет за собой право изменять условия начисления/расходования бонусов за шаги. Организатор акции ПАО «ВымпелКом» адрес: 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, корп. 14, ОГРН 102770016663

Более подробная информация об акции доступна на сайте www.beeline.ru/gb-za-shagi

На учет данных по количеству шагов могут влиять индивидуальные технические особенности типов носимых фитнес-устройств и мобильных приложений, а также индивидуальные особенности участников Акции (длина шага, скорость передвижения и т.д.).

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теги: Билайн ВымпелКом тарифы акции

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