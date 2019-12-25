Аудитория обновленного сервиса «Билайн ТВ» превысила 1 млн пользователей

MForum.ru
25.12.2019,
25 декабря 2019, пресс-релиз ВымпелКом, через MForum.ru.
25 декабря, Москва - Обновленный мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» (12+) увеличил показатель месячной активной аудитории (1*) за период с декабря 2018 года по декабрь 2019 почти на 30%, превысив отметку в 1 млн пользователей. Совокупная месячная аудитория сервиса «Билайн ТВ» с учетом предыдущих версий IPTV-сервиса составляет более 2 млн пользователей.
Обновленный сервис «Билайн ТВ» был запущен в мае 2018 года на платформе Android. На текущий момент он доступен на всех популярных устройствах с возможностью просмотра видео в интернете: на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS, ряде телевизоров с функцией Smart TV и компьютерах, а также владельцам новых приставок «Билайн ТВ». Ключевая особенность обновленного сервиса – работа в режиме OTT (2*), пользоваться сервисом может абонент любого мобильного и фиксированного оператора связи.
Сегодня больше половины абонентов сервиса «Билайн ТВ», согласно внутренним данным компании, используют его с мобильных устройств. На втором месте - владельцы ТВ-приставок, а на третьем месте – те, кто использует сервис на компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV. Рост числа мобильных пользователей сервиса обусловлен его частичным включением в 2019 году в мобильную тарифную линейку, а также активным продвижением в digital-каналах.
Около 20% пользователей «Билайн ТВ» используют более чем одно устройство для просмотра ТВ и фильмов, свидетельствует внутренняя статистика компании. «Билайн ТВ» позволяет подключить до 5 устройств, чтобы смотреть фильмы или ТВ на разных экранах: на смартфоне, планшете, ТВ-приставке или телевизоре с функцией Smart TV. Начать смотреть фильм можно в пути, а досмотреть с того же месте дома (3*).
Основным контентом, который потребляют абоненты, остаются ТВ-каналы (всего в сервисе представлены более 300 каналов различных тематик, которые группируются в пакеты – базовые и по жанрам). Вместе с тем пользователи предпочитают подключать больше жанровых пакетов телеканалов, а также активно пользуются подписками на сервисы партнеров. За последний год в «Билайн ТВ» было интегрировано большое количество контентных партнеров с подписками, в частности, ivi, Amediateka, ViP Play, START и МУЛЬТ.
Согласно внутренним данным, в топ-5 фильмов по покупкам у пользователей «Билайн ТВ» в 2019 году вошли такие фильмы, как «Крепкий орешек», «Планета обезьян: Война», «Алита: Боевой ангел», «Король Лев» и «Мстители: Финал». Суммарный объем контента в «Билайн ТВ» составляет более 25 000 единиц – это фильмы и мультфильмы от ведущих голливудских и российских студий: Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Sony Pictures Entertainment, Централ Партнершип, Вольга, Базелевс, Парадиз.
В 2019 году сервис запустил рекомендации на основании Big Data и данных по смотрению в сервисе, что позволило увеличить среднее время пользования сервисом, количество покупок контента внутри сервиса, а также просматриваемого контента на одного пользователя. В «Билайн ТВ» можно создать до 5 индивидуальных профилей, что позволит учитывать персональные предпочтения разных членов семьи и защитить детей от нежелательного контента.
Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд:
«Мы уделяем особое внимание развитию платформы собственных digital-решений Билайн. ТВ-направление является одним из приоритетных для компании. Мы видим, что обновленный сервис «Билайн ТВ» пользуется большим спросом как у абонентов Билайн, так и со стороны абонентов других операторов. В 2020 году мы планируем продолжить активно наращивать аудиторию, в частности, за счет запуска новых подписок и обновления продуктовых решений»
Директор по развитию медиа бизнеса Билайн Алексей Журавлев:
«Команда Билайн внимательно следит за трендами рынка и потребностями пользователей своего ТВ-сервиса. Цифра в 1 млн пользователей нашего обновленного сервиса подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. В следующем году мы продолжим искать индивидуальный подход к каждому нашему абоненту»
Мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ» предоставляет доступ к более чем 300 телеканалам с возможностью просмотра архива программ, а также к фильмам от ведущих голливудских и российских киностудий, включая подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Просмотр доступен на разных устройствах для абонентов любого мобильного и домашнего интернета. Подробнее о продукте и условиях подключения можно узнать на сайте tv.beeline.ru .
(1*) Monthly Active Users (MAU) – количество активных пользователей в месяц.
(2*) Технология OTT (Over The Top) – метод предоставления видеоуслуг через интернет, который подразумевает возможность использования сервиса абонентами любого оператора.
(3*) Сервис доступен только на территории РФ.
Пресс-релиз на сайте Вымпелком.
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