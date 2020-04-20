Услуги: Билайн расширяет детскую подписку на Билайн ТВ + месяц бесплатно

20.04.2020, MForum.ru

Сейчас, когда семьи оказались в вынужденной изоляции, как никогда высок спрос на качественный видеоконтент. Билайн расширяет возможности в рамках детской подписки на услугу Билайн ТВ, а также дарит бесплатный доступ к ней на 30 дней.

Новая подписка KIDS обеспечивает доступ для детей и родителей к известным зарубежным и отечественным мультсериалам и популярным детским ТВ-каналам.

KIDS включает доступ к 9 главным детским каналам среди которых есть такие известные, как Nickelodeon, Nick Jr., Nickelodeon HD, а также почти 1500 серий известных зарубежных и российских мультфильмов для всех возрастов, начиная от самых маленьких любителей мультиков. Здесь и такие хиты, как Губка Боб Квадратные Штаны, и Черепашки-ниндзя, а также Щеняций патруль, Вспыш и чудо-машинки, Даша-путешественница, Маленькие герои-черепашки: Взрыв из прошлого. Оператор обещает постоянное обновление контентом Nickelodeon в режиме catch-up ("вслед за эфиром").

В KIDS входит также популярный контент подписки МУЛЬТ, например, Ми-ми-мишки, Сказочный патруль, Тиг и Лео. Есть в детской подписке доступ к мультсериалу Маша и медведь, а также к детскому контенту кинотеатра Megogo. Некоторые мультфильмы снабжены тифлокомментарием и сурдопереводом.

Подключить подписку KIDS можно в разделе Видео Билайн ТВ. Цена подписки остается неизменной, несмотря на расширение контента - 149 рублей в месяц. Абонентам, которые уже подписаны на МУЛЬТ, новая подписка достанется автоматически.

В Билайн ТВ есть мультсериал для слепых и слабовидящих детей Пиратка и капитан, это проект телеканала TiJi. Это 52 серии по 11 минут с тифлокомментарием - лаконичным описанием событий и предметов, что позволяет слепым детям понять смысл мультфильма.

С 23 марта 2020 года клиенты Билайн могут пользоваться услугами Домашнего интернета (на скорости 2 Мбит/c и сервисом Билайн ТВ (20 общероссийских телеканалов) в сети ШПД оператора даже если на счету абонента закончились средства. Эта бесплатная льгота Билайн будет действовать до 30 апреля 2020 года. А подписчики на Билайн ТВ могут продолжать смотреть любые из 20 общероссийских каналов даже при отрицательном балансе. Кстати, сервисом Билайн ТВ могут пользоваться не только абоненты Билайн, но и другие желающие, зарегистрироваться можно по адресу электронной почты.

Что говорят о сервисе в Билайн:

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн:

«Для Билайн очень важно уделять особое внимание потребностям клиентов именно сегодня. В текущих условиях важно оставаться дома - и мы стараемся помочь нашим клиентам разнообразить досуг. Благодаря партнерству с Viacom нам удалось расширить детскую подписку, дополнив его популярными во всем мире каналами и мультсериалами. А сотрудничество с российской анимационной студией «Анимаккорд» позволило включить в подписку любимый всеми детьми мультсериал «Маша и Медведь».

Елена Бальмонт, старший вице-президент ViacomCBS Networks International в России, странах СНГ, Балтии, Украине и Грузии:

«Мы рады, что наше сотрудничество с компанией «Билайн» расширяется – теперь подписчики мультиплатформенного сервиса «Билайн ТВ» смогут посмотреть любимые мультсериалы и анимационные фильмы онлайн сразу после их премьеры в эфире. Контент Nickelodeon не только развлекает, но и учит детей дружить, помогать окружающим и работать в команде. Мы уверены, что он будет пользоваться большим успехом как среди юных зрителей, так и их родителей – пользователей новой подписки KIDS».

Обновленный сервис Билайн ТВ был запущен в мае 2018 года. Он работает в режиме OTT - поверх обычного интернет-доступа, независимо от провайдера, что позволяет им пользоваться любому желающему, как в мобильном, так и в фиксированном варианте. Сейчас по данным компании, сервисом Билайн ТВ в течение месяца пользуется не менее 1 млн человек. Совокупная месячная аудитория, с учетом предыдущих версий IPTV-сервиса - более 2 млн.

Общее количество телеканалов, доступных в рамках Билайн ТВ, - более 300. У пользователя есть доступ к архиву программ. Кроме телеканалов в коллекции сервиса есть также фильмы голливудских и российских киностудий, подписки на фильмы и сериалы от партнеров. Смотреть контент можно на самых разных устройствах - от смартфона до смарт-ТВ. О продукте и условиях подключения к нему можно узнать на сайте tv.beeline.ru ; просмотр с компьютера доступен на сайте beeline.tv .

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