Итоги: Вымпелком представил итоги 2020 года и 4q2020 (ПР)

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Итоги: Вымпелком представил итоги 2020 года и 4q2020 (ПР)

18.02.2021, MForum.ru

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2020 год стал для Билайн Россия годом значительных инвестиций. Основные усилия Билайн были направлены на стабилизацию показателей операционной деятельности и улучшение качества обслуживания клиентов, в том числе в цифровых каналах и 4G-сервисах. В первом полугодии 2021 года мы ожидаем дальнейшее улучшение ключевых для компании операционных показателей, включая параметры качества сети и динамику абонентской базы, а также рост общей выручки компании в России год к году.

Общая выручка показывает положительную динамику, продемонстрировав в России лишь небольшое снижение на 2% год к году в 4 квартале 2020, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими кварталами (когда было зафиксировано сокращение общей выручки на 7% год к году в 3 квартале 2020 года и на 10% год к году во 2 квартале 2020 года). Это обусловлено ростом продаж абонентского оборудования и продолжающимся ростом выручки в фиксированном сегменте и B2B, а также улучшением динамики сервисной выручки в мобильном сегменте. Сервисная выручка в мобильном сегменте снизилась на 4% год к году, что является улучшением относительно снижения на 10% год к году в 3 квартале 2020 года, в значительной мере в результате сокращения выручки от международного роуминга на 41% год к году в связи с ограничениями на поездки и сокращения мигрантов в базе. Также на сервисную выручку повлияло снижение выручки от контентных сервисов на 31% год к году как результат предпринятых Билайн мер по борьбе с ненужными клиентам услугами контент-провайдеров. Реализация этих мер оказала положительное влияние на NPS и квартальный отток абонентов, который снизился на 2,3 п.п. год к году в 4 квартале 2020 года. Без учета снижения выручки от роуминга и контентных сервисов сервисная выручка снизилась на 0,6% год к году в 4 квартале 2020 года.

В фиксированном сегменте сервисная выручка продолжила устойчивый положительный рост, продемонстрировав в 4 квартале 2020 года увеличение на 7% год к году, поскольку клиенты продолжали активно пользоваться услугами Домашнего интернета. Абонентская база клиентов ШПД в 4 квартале 2020 года увеличилась на 8%.

Билайн продолжил уделять особое внимание развитию корпоративного бизнеса, результатом которого стал рост выручки сегмента B2B на 11% год к году в 4 квартале 2020 года, обусловленный расширением портфеля предложений за счет новых цифровых сервисов и решений в ответ на растущий запрос клиентов на решения системной интеграции. Кроме того, выручка от решений на основе Big Data (сервисы на основе обработки больших массивов данных) увеличилась на 44% год к году, в основном за счет роста проникновения услуг геоаналитики и цифровых маркетинговых решений. Выручка от услуг в сфере рекламных технологий выросла на 14% год к году. Спрос на IT-решения для цифровой трансформации бизнеса увеличился в 9 раз год к году.

Абонентская база Билайн сократилась на 9% год к году в 4 квартале 2020 года, главным образом по причине оттока клиентов в первом полугодии 2020 года, обусловленным недостаточным восприятием качества сети, снижением продаж на фоне строгих карантинных ограничений и сокращением мигрантов в базе. Тем не менее Билайн удалось стабилизировать абонентскую базу в 3 квартале 2020 года, и в 4 квартале 2020 года компания зафиксировала рост абонентской базы на 0,3% в сравнении с 3 кварталом 2020 года. Это было вызвано рядом инициатив, включая ускорившееся строительство сети, клиентоцентричные продуктовые предложения и защиту клиентов от некачественных контентных сервисов

Билайн демонстрирует в России положительную динамику роста базы абонентов 4G, которая увеличилась в 4 квартале 2020 года на 11% год к году, чему способствовал рост пользования высокоскоростным мобильным интернетом.

Число активных пользователей сервиса «Билайн ТВ» выросло в 4 квартале 2020 года на 33% год к году - до 2,7 млн в месяц. В октябре 2020 года Билайн запустил новое контентное предложение, а также таргетированные сервисы на основе рекомендательной системы.

Билайн продолжает уделять много внимания развитию продаж в онлайн-каналах, особенно продуктам с саморегистрацией. Число активных пользователей приложения «Мой Билайн» выросло на 27% год к году, что отражает усилия компании по переходу к цифровой модели общения со своими клиентами и партнерами. В рамках нашей работы по повышению эффективности розницы и усилению фокуса на онлайн-каналах дистрибуции за последние 2 года в общей сложности было окончательно закрыто 872 магазина, как монобренда, так и франшизы. В настоящее время компания не планирует дальнейшего закрытия собственных магазинов, но ожидает, что тенденция к увеличению онлайн-продаж может оказать положительное влияние на рынок в целом и способна сформировать более сбалансированный подход к распределению продаж с меньшим количеством розничных магазинов в будущем.

Показатель EBITDA снизился на 12% год к году, что было обусловлено, в первую очередь, сокращением выручки от высокодоходных сегментов (выручка от роуминга и контентных сервисов), а также более высокими структурными затратами, вследствие роста расходов на содержание и эксплуатацию сети и повышением расходов на интерконнект из-за возросшей доли межсетевого трафика.

Капитальные затраты без учета лицензий и капитализированной аренды (показатель Operational Capex) выросли на 33,5% год к году в 4 квартале 2020 года. Соотношение капитальных затрат к выручке (показатель Capex Intensity) составило 27%, что отражает по-прежнему высокий уровень инвестиций в развитие сети в 4 квартале 2020 года. Билайн увеличил количество базовых станций 4G на 25% год к году, уделяя особое внимание развитию сети в крупных городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других регионах, стремясь создать современную инфраструктуру высокого качества, готовую к внедрению новых технологий. В 2020 году Билайн втрое увеличил скорость развития сети в Москве по сравнению с 2019 годом, обеспечив полное покрытие станций московского метрополитена связью 4G, перераспределил частотные диапазоны для предоставления услуг высокоскоростного мобильного интернета и завершил переход на VoLTE (передача голоса по сети LTE).

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теги: телеком Билайн Вымпелком пресс-релиз итоги года итоги квартала

© Алексей Бойко, MForum.ru

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