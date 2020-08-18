Развитие сетей: ВымпелКом внедряет непрерывную оптимизацию сетей на базе ИИ

MForum.ru
18.08.2020,
SON была и раньше. Но технология продолжает совершенствоваться. И результаты впечатляют.
Я бы не пытался объяснить рост скорости на 45% ТОЛЬКО наличием SON на базе AI. Этому результату в немалой степени способствует и развитие сети, прежде всего, установка новых BS, добавление емкости на старые, расширение/улучшение транспорта. Но даже если это итог совокупной активности это достойный итог на фоне роста потребления услуг абонентами.
Подробнее - в пресс-релизе. Там много уже известной вам информации, так что не стал ее переписывать.
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Билайн ускорит Домашний интернет по всей России
18 августа 2020 года, Москва – Билайн объявляет о масштабной программе модернизации сети ШПД, которая позволит клиентам по всей России увеличить использование Домашнего интернета, сохраняя высокую скорость, качество и стабильность сервиса. Программа рассчитана на 2020-2021 годы, объем инвестиций составит 2,3 млрд рублей.
Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:
«За время самоизоляции в среднем абонент фиксированной сети увеличил потребление трафика на 20%, при этом в мобильной сети трафик вырос на 10,2% в сравнении с началом текущего года. У клиентов Домашнего интернета появились новые сервисы, ставшие неотъемлемой частью рабочего процесса или обучения, изменился и контент – он стал тяжелее и качественнее. Поэтому в дополнение к уже предпринятым в период карантина мерам по расширению сети мы проводим масштабную модернизацию всех уровней сети ШПД».
За счет реализации программы Билайн обеспечит стабильную работу сервисов Домашнего интернета и «Билайн ТВ» даже в часы пиковых нагрузок. Это значит, что фильмы и сериалы в высоком качестве смогут грузиться еще быстрее, а говорить по видеосвязи с близкими будет еще удобнее. Учиться или работать онлайн можно будет без помех, а скачивание файлов займет считаные секунды.
На первом этапе Билайн обновляет и умощняет сеть в тех регионах, где каналы связи используются больше всего. Такой подход позволит лучше справляться с высокими нагрузками и оперативно обеспечит стабильный Домашний интернет для пользователей в этих регионах. В ближайшие два года сеть ШПД будет модернизирована во всех регионах России, где работает Домашний интернет Билайн.
Уже сейчас Билайн завершил первый этап по расширению емкости фиксированной сети в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Иваново, Ставрополе, Твери, Казани, Кемерово, Перми, Смоленске, Сочи, Тольятти, Ульяновске, Череповце. В результате емкость сети ШПД в этих городах уже выросла на 40%, а пропускная способность каналов увеличилась до 100 Гбит/с.
В рамках модернизации сети ШПД технические специалисты Билайн заменяют устаревшее оборудование на каждом участке сети, что также повысит ее надежность. Кроме этого, будут расширены емкости существующих каналов связи и построены дополнительные каналы связи, чтобы в будущем перераспределить потоки интернет-трафика и без проблем справляться с постоянно растущей нагрузкой.
По итогам второго квартала 2020 года, Домашним интернетом и цифровым телевидением Билайн пользуются уже более 2,7 млн человек в более чем 180 городах России. При этом количество абонентов семейного продукта, объединяющего в одном счете и мобильную, и фиксированную связь, выросло на 20% и превысило 1,4 млн. По оценке аналитического агентства ТМТ, опубликованному в апреле 2020 года, в 2019 году Билайн был лидером по росту абонентской базы ШПД.
Домашний интернет – услуги связи по передаче данных с использованием кабельных сетей связи, которые оказывает ПАО «ВымпелКом».
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теги: развитие сетей Билайн ВымпелКом SON AI оптимизация сети
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