Тарифы: Билайн представил новый тариф Связь Z - без абонплаты

12.10.2020, MForum.ru

Тех, кто давно хотел чего-то иного, чем пакетные тарифы ВымпелКом, компания решила порадовать, предложив тариф Связь Z.

1 ГБ - это подарок, который начисляется при подключении к тарифу. Разово. Не стоит ожидать, что вы будете получать его каждый месяц.

Предоставляется в подарок один раз при подключении или переходе на тариф. Без срока действия, при покупке других пакетов интернета не пропадает.

Когда 1 Гбайт закончится, скорость ограничивается до 8 Кбит/с.

Пакет 1 Гбайт действует в домашней сети и в поездках по России в сети Билайн, за исключением Чукотского АО. В Крыму не действует.

Стоимость 1 Мбайт в Чукотском АО — 10,95 ₽.

Параметры тарифа можно подобрать под свои потребности.

Если будете приобретать для этого тарифа новый номер, его можно будет выбрать на сайте.

При желании можно подключать и отключать безлимиты. В любой день и на любой период от 1 суток. Оплата посуточная.

Когда Билайн говорит о безлимитном доступе к соцсетям и мессенджерах, речь идет о следующем списке: WhatsApp, Telegram, Viber, ICQ, Skype, Google Hangouts, Snapchat, KaKaoTalk, WeChat. Плюс соцсети: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Не сказано впрямую о Facebook Messenger, но скорее всего в ВымпелКом просто не выделяют этот мессенджер в отдельную категорию.

Подробнее о ценах

TikTok бесплатен и безлимитен в течение 3 месяцев при подключении тарифа «Связь Z» до 31.12.2020. Через 3 месяца опция автоматически отключится. В тариф бесплатно включена подписка от Билайн ТВ, которая содержит тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и познавательных передач для всей семьи! В подписке около 3,5 тысяч единиц контента, который будет постоянно обновляться. Подписку следует активировать в сервисе «Билайн ТВ». Смотреть фильмы можно будет в приложении на разных устройствах, на Smart TV или на телевизоре с ТВ-приставкой 75 каналов, голливудские и российские премьеры фильмов.

Покупать гигабайты, минуты и SMS можно и до истечения остатков, новые пакеты добавятся к уже купленным.

Покупая пакет гигабайт, можно включить режим автоматического обновления пакета после его израсходования. Добавляться будет столько же, сколько покупалось, например, если было куплено 10 ГБ за ₽350, то будет добавлено 10 ГБ и снято ₽350. Если опция автопополнения не будет активирована, скорость интернета ограничится на уровне 8 кбит/с.

Если завершатся минуты или SMS, то звонки на номера всех операторов России будут стоить по 2.5 ₽ за минуту, а SMS - по 2.5 ₽ за штуку.

Важный для многих плюс - раздавать интернет можно бесплатно, трафик будет расходоваться из приобретенного пакета. Если подключен безлимитный интернет, раздавать трафик можно также безлимитно.

В целом очень симпатичный тариф, разве что может смущать небольшой пакет минут. Что же, в Билайн не огорчатся, если вы будете покупать новый пакет чаще, чем раз в месяц, тем более, есть автопродление. С другой стороны, кто мешает звонить через WhatsApp или другие мессенджеры?

Источник: https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/z/

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