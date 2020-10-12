Тарифы: Билайн представил новый тариф Связь Z - без абонплаты

MForum.ru

Тарифы: Билайн представил новый тариф Связь Z - без абонплаты

12.10.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Тех, кто давно хотел чего-то иного, чем пакетные тарифы ВымпелКом, компания решила порадовать, предложив тариф Связь Z.

1 ГБ - это подарок, который начисляется при подключении к тарифу. Разово. Не стоит ожидать, что вы будете получать его каждый месяц.
Предоставляется в подарок один раз при подключении или переходе на тариф. Без срока действия, при покупке других пакетов интернета не пропадает. 
Когда 1 Гбайт закончится, скорость ограничивается до 8 Кбит/с.
Пакет 1 Гбайт действует в домашней сети и в поездках по России в сети Билайн, за исключением Чукотского АО. В Крыму не действует.
Стоимость 1 Мбайт в Чукотском АО — 10,95 ₽.

Параметры тарифа можно подобрать под свои потребности.

Если будете приобретать для этого тарифа новый номер, его можно будет выбрать на сайте.

При желании можно подключать и отключать безлимиты. В любой день и на любой период от 1 суток. Оплата посуточная.

 

 

Когда Билайн говорит о безлимитном доступе к соцсетям и мессенджерах, речь идет о следующем списке: WhatsApp, Telegram, Viber, ICQ, Skype, Google Hangouts, Snapchat, KaKaoTalk, WeChat. Плюс соцсети: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Не сказано впрямую о Facebook Messenger, но скорее всего в ВымпелКом просто не выделяют этот мессенджер в отдельную категорию.

Подробнее о ценах

TikTok бесплатен и безлимитен в течение 3 месяцев при подключении тарифа «Связь Z» до 31.12.2020. Через 3 месяца опция автоматически отключится. В тариф бесплатно включена подписка от Билайн ТВ, которая содержит тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и познавательных передач для всей семьи! В подписке около 3,5 тысяч единиц контента, который будет постоянно обновляться. Подписку следует активировать в сервисе «Билайн ТВ». Смотреть фильмы можно будет в приложении на разных устройствах, на Smart TV или на телевизоре с ТВ-приставкой 75 каналов, голливудские и российские премьеры фильмов.

Покупать гигабайты, минуты и SMS можно и до истечения остатков, новые пакеты добавятся к уже купленным.

Покупая пакет гигабайт, можно включить режим автоматического обновления пакета после его израсходования. Добавляться будет столько же, сколько покупалось, например, если было куплено 10 ГБ за ₽350, то будет добавлено 10 ГБ и снято ₽350. Если опция автопополнения не будет активирована, скорость интернета ограничится на уровне 8 кбит/с.

Если завершатся минуты или SMS, то звонки на номера всех операторов России будут стоить по 2.5 ₽ за минуту, а SMS - по 2.5 ₽ за штуку.

Важный для многих плюс - раздавать интернет можно бесплатно, трафик будет расходоваться из приобретенного пакета. Если подключен безлимитный интернет, раздавать трафик можно также безлимитно.

В целом очень симпатичный тариф, разве что может смущать небольшой пакет минут. Что же, в Билайн не огорчатся, если вы будете покупать новый пакет чаще, чем раз в месяц, тем более, есть автопродление. С другой стороны, кто мешает звонить через WhatsApp или другие мессенджеры?

Источник: https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/z/ 

Пресс-релиз Билайн

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: Билайн ВымпелКом тарифы

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

16.09. [Новости компаний] Контент: Билайн расширяет возможности "семейного домашнего кинотеатра" / MForum.ru

05.08. [Новости компаний] Акции: Безлимитный интернет в Крыму для абонентов Билайн / MForum.ru

08.07. [Новости компаний] Качество услуг: МегаФон четвертый год подряд признан лидером по скорости мобильного интернета по версии Ookla / MForum.ru

16.06. [Новости компаний] Тарифы: Билайн предлагает посуточный безлимит в поездках по стране / MForum.ru

03.06. [Новости компаний] B2B: Тариф Яркий бизнес от Билайн за год привлек более 450 тысяч пользователей / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:51 ddd123 Тема: Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB
Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB Переходник, который упростит жизнь всем владельцам техники Apple. Подключается он к устройствам с помощью порта USB Type C. Маленький и ...
Сегодня 12:48 ddd123 Тема: Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01
Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01 Данная модель способна заряжать сразу три разнотипных устройства компании Apple: iPhone, Apple Watch, AirPods. Под каждый девайс проделано ...
Сегодня 12:42 ddd123 Тема: Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power
Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power До зарядки можно подключиться двума способами: через USB и USB Type C (как Адроиду, так и Айфону). Чарджер отображает на ...
Вчера 22:15 drdrdr1 Тема: Анонсы: Google Pixel 5 базируется на Snapdragon 765G (02.10.2020)
А NFC есть у этих смартфонов. Смогут от беспроводной зарядки питаться (у меня Baseus)?
Вчера 22:14 drdrdr1 Тема: Слухи: Samsung Galaxy A42 5G – самый доступный 5G-смартфон от Samsung (05.10.2020)
А какая зарядка идет в комплекте? Хочу докупить фастчарджер (Baseus) но не знаю есть ли потребность. Что скажете?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

09.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F41 представлен официально / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Realme 7i представлен официально / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена планшета Samsung Galaxy Tab A7 / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Fit 2 появился в России / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.4 добрался до российского рынка / MForum.ru

07.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Poco X3 c 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru

07.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20 с АКБ 5000 мАч появился в России / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 12A – смартфон с 4 Гб ОЗУ за 569 юаней ($84) / MForum.ru

06.10. [Новинки] Анонсы: Poco C3 представлен официально / MForum.ru

05.10. [Новинки] Слухи: LG K92 5G – новый эксперимент LG Mobile / MForum.ru

05.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G – самый доступный 5G-смартфон от Samsung / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5 базируется на Snapdragon 765G / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4a 5G представлен официально / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфонов Oppo Reno 4 / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Moto G9 Plus появился в России / MForum.ru

29.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F41 / MForum.ru

28.09. [Новинки] Анонсы: Huawei представила P Smart 2021 / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch представлены официально / MForum.ru

25.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 FE представлен официально / MForum.ru

23.09. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.4 и Nokia 3.4 представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: