Соцответственность: Сайт beeline.ru сертифицировали по стандартам доступности для людей с инвалидностью

03.12.2020, MForum.ru

Билайн сообщает, что сайт beeline.ru получил Сертификат соответствия требованиям Свода правил "Доступность веб-сайтов и приложений для людей с инвалидностью". Сертификат подтверждает высокий уровень доступности функциональностей сайта для клиентов с инвалидностью.

В рамках сертификации оценивались такие параметры как разметка и структура сайта, правильное обозначение ссылок и кликабельных элементов, доступность форм и полей, отзывчивость интерфейса при управлении с клавиатуры и при использовании манипуляторов, таймауты и другие важные элементы, влияющие на доступность.

Для прохождения добровольной сертификации были реализованы такие обновления страниц:

Добавлена возможность включать табуляцию по элементам сайта на всех страницах для людей, у которых ограничен функционал клавиатуры или нет мышки.

Добавлены заголовки низшего уровня (h3 - h6), что поможет клиентам, использующим скринридеры, ориентироваться на страницах.

В интерактивных блоках добавлен HTML-атрибут arial-label. Разработчики нередко внедряют различные интерактивные элементы (кнопки, ссылки и так далее), которые также не умеют читать озвучивающие программы. На странице, размеченной с использованием arial-label, скрин-ридер будет проговаривать все интерактивные элементы сайта.

Добавлен атрибут Alt ко всем графическим элементам. Он содержит краткое текстовое описание изображения. Программы чтения экрана воспроизводят это описание. Это частично решает проблему с невозможностью посмотреть на изображение.

Основные навигационные элементы сайта теперь представляются списками.

Сертификация реализована специалистами инклюзивного проекта «Пространство равных возможностей», специализирующегося на анализе доступности услуг и цифровых сервисов в разных отраслях экономики.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:

«Задача нашего инклюзивного направления – создание равных возможностей и нового уровня качества жизни в условиях доступности актуальных цифровых решений. Мы внедряем новые технологические решения, которые могут позволить нескольким миллионам людей получить возможности интегрироваться в экономику, реализовать себя в профессии и получить доступ к сервисам, что до появления этих технологий могло быть крайне затруднительным. Нам важно, чтобы нашими сервисами могли пользоваться все наши клиенты вне зависимости от особенностей их здоровья».

В Билайне это не первый инклюзивный проект, компания активно занимается этим направлением с 2007 года.

За это время был внедрен ряд решений не только для повышения доступности собственной инфраструктуры, но и в области популяризации инклюзивного подхода в общественных и культурных процессах. Так, в 2020 Билайн и Музей современного искусства «Гараж» представили обновленную версию приложения для глухих детей «Музей на РЖЯ– детям» (6+), а также появилась специализированная зона Билайн в Музее «В Тишине».

С точки зрения развития инклюзии в продуктах и сервисах реализованы следующие проекты:

• beeInclusion (Билайн.Инклюзия, 12+) – единая экосистема инклюзивных проектов, цель которой повысить качество жизни людей с инвалидностью. Платформа объединяет собственные технологические решения оператора, а также проекты и технологии, созданные партнерами – как с инвалидностью, так и без нее beeinclusion.ru/

• разработаны открытые рекомендации для бизнеса: доступность услуг для людей с инвалидностью disquestion.ru/

• создана карта доступных офисов для маломобильных клиентов moskva.beeline.ru

• создан тариф «Социальный пакет» с опцией «удаленный сурдопереводчик» (0+) moskva.beeline.ru

• запущены субтитры для 700 телеканалов в приложении Билайн ТВ (12+) для глухих и слабослышащих пользователей;

• приложение «Мой Билайн» (12+) сертифицировано на предмет доступности для людей с инвалидностью;

• При поддержке Билайн работает платформа Everland (12+), которая направлена на развитие профессиональных навыков в цифровых профессиях и последующее трудоустройство на открытом рынке труда специалистов с инвалидностью.

В декабре 2020 года Билайн стал победителем конкурса корпоративных проектов People Investor в номинации «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами». Реализованная совместно с инклюзивным социальным предпринимательским проектом Everland онлайн-платформа для профессионального обучения и последующего трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности по всей России была высоко оценена жюри и участниками конкурса.

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