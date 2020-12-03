Соцответственность: Сайт beeline.ru сертифицировали по стандартам доступности для людей с инвалидностью

MForum.ru
03.12.2020,
Билайн сообщает, что сайт beeline.ru получил Сертификат соответствия требованиям Свода правил "Доступность веб-сайтов и приложений для людей с инвалидностью". Сертификат подтверждает высокий уровень доступности функциональностей сайта для клиентов с инвалидностью.
В рамках сертификации оценивались такие параметры как разметка и структура сайта, правильное обозначение ссылок и кликабельных элементов, доступность форм и полей, отзывчивость интерфейса при управлении с клавиатуры и при использовании манипуляторов, таймауты и другие важные элементы, влияющие на доступность.
Для прохождения добровольной сертификации были реализованы такие обновления страниц:
Сертификация реализована специалистами инклюзивного проекта «Пространство равных возможностей», специализирующегося на анализе доступности услуг и цифровых сервисов в разных отраслях экономики.
Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию ПАО «ВымпелКом»:
«Задача нашего инклюзивного направления – создание равных возможностей и нового уровня качества жизни в условиях доступности актуальных цифровых решений. Мы внедряем новые технологические решения, которые могут позволить нескольким миллионам людей получить возможности интегрироваться в экономику, реализовать себя в профессии и получить доступ к сервисам, что до появления этих технологий могло быть крайне затруднительным. Нам важно, чтобы нашими сервисами могли пользоваться все наши клиенты вне зависимости от особенностей их здоровья».
В Билайне это не первый инклюзивный проект, компания активно занимается этим направлением с 2007 года.
За это время был внедрен ряд решений не только для повышения доступности собственной инфраструктуры, но и в области популяризации инклюзивного подхода в общественных и культурных процессах. Так, в 2020 Билайн и Музей современного искусства «Гараж» представили обновленную версию приложения для глухих детей «Музей на РЖЯ– детям» (6+), а также появилась специализированная зона Билайн в Музее «В Тишине».
С точки зрения развития инклюзии в продуктах и сервисах реализованы следующие проекты:
• beeInclusion (Билайн.Инклюзия, 12+) – единая экосистема инклюзивных проектов, цель которой повысить качество жизни людей с инвалидностью. Платформа объединяет собственные технологические решения оператора, а также проекты и технологии, созданные партнерами – как с инвалидностью, так и без нее beeinclusion.ru/
• разработаны открытые рекомендации для бизнеса: доступность услуг для людей с инвалидностью disquestion.ru/
• создана карта доступных офисов для маломобильных клиентов moskva.beeline.ru
• создан тариф «Социальный пакет» с опцией «удаленный сурдопереводчик» (0+) moskva.beeline.ru
• запущены субтитры для 700 телеканалов в приложении Билайн ТВ (12+) для глухих и слабослышащих пользователей;
• приложение «Мой Билайн» (12+) сертифицировано на предмет доступности для людей с инвалидностью;
• При поддержке Билайн работает платформа Everland (12+), которая направлена на развитие профессиональных навыков в цифровых профессиях и последующее трудоустройство на открытом рынке труда специалистов с инвалидностью.
В декабре 2020 года Билайн стал победителем конкурса корпоративных проектов People Investor в номинации «Выстраивание отношений с партнерами и клиентами». Реализованная совместно с инклюзивным социальным предпринимательским проектом Everland онлайн-платформа для профессионального обучения и последующего трудоустройства специалистов с разными видами инвалидности по всей России была высоко оценена жюри и участниками конкурса.
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теги: Билайн ВымпелКом социальная ответственность
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