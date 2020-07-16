Дополнительные услуги: Билайн представляет подписку more.tv пользователям Билайн ТВ

16.07.2020, MForum.ru

Новая подписка more.tv - это возможность смотреть премьеры российских сериалов еще до эфира на ТВ, а зарубежные сериалы здесь выходят одновременно со всем миром. А еще здесь есть собственные сериалы и шоу (пометка more originals означает собственный контент more.tv).

В рамках новой подписки уже сейчас можно смотреть сериал Чики с Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко, это эксклюзив more.tv. Осенью выйдет еще одна новинка more originals - сериал Федора Бондарчука "Псих". А также можно будет посмотреть молодежную драму "Трудные подростки" и комедийное шоу "Стендап Андеграунд" от Александра Незлобина и Сергея Светлакова.

Популярные новинки, которые выходят на more.tv до их премьеры на ТВ - сериалы Корни", "Ивановы-Ивановы", "Кухня", "Дылды", "Папик".

Поклонникам зарубежных сериалов more.tv предлагает возможность смотреть новые серии вместе со всем миром. Это, например, новый сезон "Фарго", выход которого ожидается в 2020 году. Уже доступны "Великая" и "Твин Пикс", "Рассказ служанки" и "Блудный сын".

Для детей новая подписка открывает доступ к известным мультсериалам: Три кота, Лекс и Плу. Космические таксисты, Царевны и Фиксики.

Условия подписки: 7 дней бесплатно с момента подключения, затем 299 рублей в месяц (акция до конца июля для физлиц, кроме жителей Крыма. Доступна для пользователей Сервиса Билайн ТВ, которые в срок акции не имели активной подписки на акционное предложение).

Смотреть контент more.tv можно с любых устройств, где доступен сервис: на мобильных устройствах iOS и Android. на ТВ-приставках Билайн ТВ, BeeBox и Android TV, на ТВ LG и Samsung с функцией Smart TV, а также с компьютеров по ссылке https://beeline.tv/

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн: «Теперь пользователям «Билайн ТВ» доступно еще больше разнообразного и интересного контента на любой вкус. Мы внимательно следим за предпочтениями наших клиентов и стараемся предложить им именно то, что нужно. Эксклюзивные российские, зарубежные сериалы и шоу от сервиса more.tv позволяют нам разнообразить ассортимент контента для существующих подписчиков «Билайн ТВ», а также привлечь новую аудиторию в сервис».

Денис Горшков, генеральный директор more.tv: «Мы рады предложить подписку more.tv абонентам Билайн и расширить аудиторию наших пользователей. Библиотека эксклюзивного контента в Море активно расширяется, новый сезон премьер обещает быть ярким и насыщенным, как благодаря российским и зарубежным ТВ премьерам, так и цифровым хитам, которые производятся специально для more.tv».

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